RRB Group D Previous Year Questions : रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न, कर लें तैयारी
RRB Group D Previous Year Questions : आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 27 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रही है। रेलवे ने अभ्यर्थियों की एग्जाम सिटी जारी करना शुरू कर दिया है। 23 या 24 नवंबर से एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो जाएंगे। महीनों से मेहनत कर रहे रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थियों ने एग्जाम की तैयारी को फाइनल टच देना शुरू कर दिया है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए होने वाली वाली लिखित परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी। सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।
RRB Group D Previous Year Questions : यहां देखें वो प्रश्न जो पिछली रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं-
लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है?
भारत में वास्कोडिगामा कब आया था?
पहले साउथ एशियन गेम्स किस वर्ष शुरू हुए थे?
बंगाल विभाजन कब हुआ?
सोडियम की द्रव्यमान संख्या क्या है?
अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है?
एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) का चेयरमैन कौन है?
मणिपुर के मुख्यमंत्री की पार्टी का नाम क्या है?
1 किलोवाट में कितना जूल होता है?
सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत
यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।
ग्रुप डी चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।
प्रैक्टिस के लिए अन्य कुछ मॉडल प्रश्न
दिल्ली स्थित कमल मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए पूजा का घर है?
क. हिंदू
ख. बौद्ध
ग. जैन
घ. बहाई
भोर घाट किस राज्य में स्थित है?
क. मध्य प्रदेश
ख. हरियाणा
ग. महाराष्ट्र
घ. छत्तीसगढ़
पंडोह बांध किस राज्य में स्थित है?
क. पंजाब
ख. हिमाचल प्रदेश
ग. गुजरात
घ. उत्तर प्रदेश
हेग शहर कहां स्थित है?
क. बोलीविया
ख. नीदरलैंड
ग. चिली
घ. चेक गणराज्य
यदि कोई पंचायत भंग की जाती है तो चुनाव कितने समय में कराने होंगे?
क. 1 महीना
ख. 3 महीने
ग. 6 महीने
घ. 1 वर्ष
इलेक्ट्रॉनिक जेनेरेटर का आविष्कार किसने किया?
क. सर एलेक्जेंडर ग्राह्म बेल
ख. माइकल फैराडे
ग. अल्फ्रेड बी नोबेल
घ. थॉमस अल्वा एडीसन
नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई का नाम बताएं?
क. सीवी रमन
ख. राजीव गांधी
ग. रवीन्द्र नाथ ठाकुर
घ. मदर टेरेसा
विश्व में सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है?
क. ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन
ख. स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम, सेंट पीटर्सबर्ग
ग. सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद
घ. लीवरै, पेरिस
प्रश्न-10. भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थीं?
क. महादेवी वर्मा
ख. अमृता प्रीतम
ग. महाश्वेता देवी
घ. आशापूर्णा देवी