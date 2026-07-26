RRB Group D Exam: बारिश के बीच शुरू हुआ रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल टेस्ट, एग्जाम सिटी भी जारी
RRB Group D Exam: आरआरबी प्रयागराज में ग्रुप डी भर्ती का शारीरिक टेस्ट (PET) शुरू हो गया है, जिसमें बारिश के बीच 251 अभ्यर्थी पास हुए। वहीं, नई भर्ती के 22,195 पदों के लिए परीक्षा शहर की स्लिप भी जारी कर दी गई है।
RRB Group D Exam City Slip Download: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) प्रयागराज की ग्रुप डी (Level-1) भर्ती प्रक्रिया को लेकर शनिवार को दो बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। एक तरफ जहां पुरानी भर्ती के दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच शुरू हो गई, वहीं दूसरी तरफ नई ग्रुप डी भर्ती 2026 के लिए 'एग्जाम सिटी स्लिप' भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।
बारिश के बीच 35 किग्रा बोरी उठाकर दौड़े अभ्यर्थी
प्रयागराज स्थित डीएसए (DSA) ग्राउंड पर ग्रुप डी भर्ती 2024 के दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। पहले ही दिन अभ्यर्थियों के सामने कठिन शारीरिक मानक रखे गए, जिन्हें पूरा करने में उन्हें काफी पसीना बहाना पड़ा।
पुरुष अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए 35 किलोग्राम वजन की बोरी उठाकर 2 मिनट के भीतर 100 मीटर की दूरी तय करनी थी। इस पड़ाव को पार करने के बाद अभ्यर्थियों को 1,000 मीटर (1 किमी) की दौड़ 4 मिनट 15 सेकेंड (सवा चार मिनट) में पूरी करनी थी। कई अभ्यर्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर निर्धारित समय से पहले ही दोनों टास्क पूरे कर लिए।
480 में से 251 अभ्यर्थी हुए सफल, 160 की परीक्षा स्थगित
मंडल पीआरओ अमित सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार को शारीरिक परीक्षण के लिए कुल 1,000 अभ्यर्थियों को बुलावा भेजा गया था, जिनमें से 640 अभ्यर्थी ग्राउंड पर पहुंचे। दोपहर में अचानक हुई तेज बारिश के कारण ट्रैक प्रभावित हो गया, जिसके चलते केवल 480 अभ्यर्थियों की परीक्षा ही पूरी कराई जा सकी।
परीक्षा देने वाले 480 अभ्यर्थियों में से 251 ने सफलता हासिल की, जबकि 229 अभ्यर्थी मानकों पर खरे नहीं उतर सके और बाहर हो गए। खराब मौसम व ट्रैक की स्थिति को देखते हुए शेष 160 अभ्यर्थियों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जिन्हें अब नई तारीख पर बुलाया जाएगा।
28 जुलाई को होगी महिला अभ्यर्थियों की पीईटी
महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उनके लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 20 किलोग्राम वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा तथा 1 किलोमीटर (1,000 मीटर) की दौड़ 5 मिनट 40 सेकेंड में पूरी करनी होगी।
ग्रुप डी भर्ती 2026: एग्जाम सिटी स्लिप जारी, 3 अगस्त से एग्जाम
रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक और बड़ी राहत देते हुए 2026 की नई ग्रुप डी (लेवल-1) भर्ती के लिए परीक्षा शहर की स्लिप जारी कर दी है। इस भर्ती के जरिए देश भर में 22,195 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें अकेले आरआरबी प्रयागराज के तहत 1,183 पद शामिल हैं।
प्रयागराज मंडल में सबसे ज्यादा 600 पद इंजीनियरिंग विभाग के ‘ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-4’ के हैं।कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 3 अगस्त से 21 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि से ठीक 4 दिन पहले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से अपना ई-कॉल लेटर (एडमिट कार्ड) डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके परीक्षा शहर की जांच कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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