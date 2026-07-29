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RRB Group D : सैंकड़ों ने छोड़ा रेलवे ग्रुप डी PET, महिलाओं में 60 फीसदी पास, गर्भवती को बाद में मौका

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
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RRB Group D PET : आरआरसी की ओर से डीएसए ग्राउंड में चल रही ग्रुप-डी भर्ती की पीईटी में मंगलवार को महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित की गई। सुबह 222 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 124 ही परीक्षा में शामिल हुईं।

RRB Group D PET
आरआरसी की ओर से डीएसए ग्राउंड में चल रही रेलवे ग्रुप डी भर्ती की पीईटी

RRB Group D PET : रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) की ओर से डीएसए ग्राउंड में चल रही ग्रुप-डी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में मंगलवार को महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित की गई। सुबह 222 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 124 ही परीक्षा में शामिल हुईं। इनमें 74 महिला अभ्यर्थियों ने सभी मानकों को पूरा कर सफलता हासिल की। इस तरह परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में करीब 60 फीसदी सफल रहीं।

महिला अभ्यर्थियों को पहले दो मिनट के भीतर 20 किलो की बोरी कंधे पर उठाकर 100 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। इसके बाद उन्हें पांच मिनट 15 सेकंड के भीतर 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी थी। अधिकांश अभ्यर्थियों ने पहले बोरी उठाने की चुनौती पूरी की और फिर ट्रैक पर दौड़ लगाई। पूरी प्रक्रिया सुबह शुरू हुई और 11 बजे से पहले समाप्त कर ली गई। भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए डीआरएम रजनीश अग्रवाल और एडीआरएम दीपक कुमार भी डीएसए ग्राउंड पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखने के लिए वीडियोग्राफी कराई जा रही है। पीईटी से पहले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन, बायोमेट्रिक पहचान, आधार प्रमाणीकरण और आरएफआईडी पंजीकरण कराया गया। बारिश और अन्य वैध कारणों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो सके अभ्यर्थियों का 31 जुलाई को टेस्ट होगा।

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चार दिन में 31 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा

प्रयागराज। डीएसए ग्राउंड में आयोजित ग्रुप-डी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में पहले चार दिनों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। 25 से 28 जुलाई तक कुल 3733 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, लेकिन 2564 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए। 1169 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जो कुल बुलाए गए अभ्यर्थियों का लगभग 31 प्रतिशत है। 25 जुलाई को 1000 अभ्यर्थियों में 640 उपस्थित हुए, जबकि 36 प्रतिशत अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। इनमें भारी बारिश से प्रभावित करीब 160 अभ्यर्थियों को आरक्षित दिवस पर दोबारा मौका दिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अब तक आयोजित पीईटी में 1521 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं।

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गर्भवती महिला को प्रसव के छह माह बाद मिलेगा मौका

रेलवे ग्रुप-डी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के दौरान बिहार की एक गर्भवती महिला अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंची। दस्तावेजों की जांच और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के दौरान गर्भवती होने की पुष्टि होने पर रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उन्हें पीईटी में शामिल नहीं होने दिया। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि रेलवे भर्ती के नियमों के अनुसार गर्भवती महिला अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं कराई जाती। बिहार की महिला को प्रसव के छह माह बाद दोबारा पीईटी में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

Pankaj Vijay

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Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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