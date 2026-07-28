RRB Group D PET : वजन उठाने में नहीं, दौड़ में हो रहे फेल, रेलवे ग्रुप डी फिजिकल में 872 में से 372 फेल
RRB Group D PET : रेलवे ग्रुप डी पीईटी में सोमवार को सबसे अधिक अभ्यर्थी 1000 मीटर की दौड़ में बाहर हुए। दोपहर तक उमस बढ़ने से कई अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई। दौड़ पूरी करने के बाद कई अभ्यर्थी थककर मैदान पर ही लेट गए।
RRB Group D PET : उत्तर मध्य रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) की ओर से डीएसए ग्राउंड में आयोजित ग्रुप-डी पदों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में सोमवार को सबसे अधिक अभ्यर्थी 1000 मीटर की दौड़ में बाहर हुए। दोपहर तक उमस बढ़ने से कई अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई। दौड़ पूरी करने के बाद कई अभ्यर्थी थककर मैदान पर ही लेट गए। इसके विपरीत 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलने की परीक्षा अधिकांश अभ्यर्थियों ने आसानी से पूरी कर ली थी।
सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि सोमवार को परीक्षा के लिए 1,261 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें 872 उपस्थित हुए। इनमें 500 अभ्यर्थी सफल रहे, जबकि 372 अभ्यर्थी असफल घोषित किए गए। परीक्षा में असफल होने वालों में अधिकतर अभ्यर्थी निर्धारित समय में 1000 मीटर की दौड़ पूरी नहीं कर सके। मंगलवार को महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1,000 मीटर की दौड़ चार मिनट 15 सेकेंड में पूरी करना तथा 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी दो मिनट में तय करना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों को 1,000 मीटर की दौड़ पांच मिनट 40 सेकेंड में तथा 20 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी दो मिनट में पूरी करनी है।
25 जुलाई-251 सफल, 229 असफल
26 जुलाई-622 सफल, 306 असफल
27 जुलाई-500 सफल, 372 असफल
कई अभ्यर्थियों ने दोनों चरण तय समय से पहले पूरे कर लिए। दौड़ पूरी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी, जबकि असफल अभ्यर्थी अगली भर्ती की तैयारी की बात करते नजर आए।
ट्रैक के किनारे परिजनों ने बढ़ाया हौसला
मैदान के अंदर जहां अभ्यर्थी पसीना बहा रहे थे, वहीं ट्रैक के ठीक बाहर का नजारा भी बेहद भावुक करने वाला था। अपने बेटों, भाइयों और दोस्तों को दौड़ता देख बाउंड्री के पार मौजूद परिजन पूरे समय चीयर करते रहे। "शाबाश, थोड़ा और तेज!" और "बस कुछ मीटर और!" जैसी आवाजों से पूरा ग्राउंड गूंज रहा था। परिजनों की इस मौजूदगी ने कई थक चुके युवाओं में आखिरी लम्हों में नई ऊर्जा भर दी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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