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RRB Group D PET : 32000 रेलवे ग्रुप डी भर्ती के फिजिकल टेस्ट में 40 फीसदी फेल, दौड़ में फूला दम

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
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RRB Group D PET : प्रयागराज में बीते पांच दिनों में रेलवे ग्रुप डी भर्ती फिजिकल परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में करीब 60.16 प्रतिशत ने पीईटी पास की, जबकि 39.84 प्रतिशत अभ्यर्थी सफल नहीं हो सके। इस भर्ती से रेलवे में ग्रुप डी के 32438 पद भरे जाएंगे।

RRB Group D PET
डीएसए मैदान में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए दौड़ लगाते अभ्यर्थी

RRB Group D PET : रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) इलाहाबाद की ओर से डीएसए ग्राउंड में आयोजित ग्रुप-डी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में पांच दिनों के दौरान 2814 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से 1693 अभ्यर्थी निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा कर अगले चरण के लिए सफल घोषित किए गए। यानी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में करीब 60.16 प्रतिशत ने पीईटी पास की, जबकि 39.84 प्रतिशत अभ्यर्थी सफल नहीं हो सके। इस भर्ती से रेलवे में ग्रुप डी के 32438 पद भरे जाएंगे।

रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, 25 से 28 जुलाई तक कुल 3733 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 2564 ही परीक्षा देने पहुंचे। इनमें 1521 अभ्यर्थी सफल हुए थे। पांचवें दिन 31 जुलाई को 250 अभ्यर्थियों ने पीईटी में भाग लिया, जिनमें 172 सफल रहे। इसके साथ ही पांच दिनों में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 1693 हो गई। शुक्रवार को उन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिनका बारिश या किसी अन्य कारण से परीक्षा नहीं हो सकी थी। परीक्षा में अनुपस्थिति भी चिंता का विषय रही। पहले चार दिनों में 3733 बुलाए गए अभ्यर्थियों में से 1169 परीक्षा देने नहीं पहुंचे, जो लगभग 31 प्रतिशत है।

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बताया जा रहा है कि उमस बढ़ने से कई अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ रही है। दौड़ पूरी करने के बाद कई अभ्यर्थी थककर मैदान पर ही लेट गए। इसके विपरीत 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलने की परीक्षा अधिकांश अभ्यर्थियों ने आसानी से पूरी कर ली थी।

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पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1,000 मीटर की दौड़ चार मिनट 15 सेकेंड में पूरी करना तथा 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी दो मिनट में तय करना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों को 1,000 मीटर की दौड़ पांच मिनट 40 सेकेंड में तथा 20 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी दो मिनट में पूरी करनी है।

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गर्भवती महिला को प्रसव के छह माह बाद मिलेगा मौका

रेलवे ग्रुप-डी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के दौरान बिहार की एक गर्भवती महिला अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंची। दस्तावेजों की जांच और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के दौरान गर्भवती होने की पुष्टि होने पर रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उन्हें पीईटी में शामिल नहीं होने दिया। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि रेलवे भर्ती के नियमों के अनुसार गर्भवती महिला अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं कराई जाती। बिहार की महिला को प्रसव के छह माह बाद दोबारा पीईटी में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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