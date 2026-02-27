Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अग्निवीरों को एक और तोहफा, रेलवे ग्रुप डी और लेवल-2 की भर्तियों में भी मिलेगा आरक्षण

Feb 27, 2026 10:05 am ISTPankaj Vijay एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पूर्व अग्निवीरों को रेलवे की भर्तियों में भी आरक्षण मिलेगा। पूर्व अग्निवीरों के लिए रेलवे में लेवल-1 और लेवल-2 तथा उससे ऊपर के पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण के प्रावधान लागू किए हैं।

अग्निवीरों को एक और तोहफा, रेलवे ग्रुप डी और लेवल-2 की भर्तियों में भी मिलेगा आरक्षण

पूर्व अग्निवीरों को रेलवे की भर्तियों में भी आरक्षण मिलेगा। रेलवे ने सेना के साथ सहयोग ढांचे (कॉपरेशन फ्रेमवर्क) के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए लेवल-1 और लेवल-2 तथा उससे ऊपर के पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण के प्रावधान लागू किए हैं। सेना ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सेना और रेलवे ने अग्निवीरों तथा रिटायर सैनिकों को दोबारा रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए एक सहयोग ढांचे पर सहमति जताई है। चार साल के कार्यकाल के बाद सेना से छोड़ने वाले अग्निवीरों तथा सेना से सेवानिवृत होने वाले सैनिकों के लिए यह अच्छी खबर है। अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल इस वर्ष समाप्त होने वाला है और इसे देखते हुए सेना तथा रेलवे की यह पहल उन्हें कुछ राहत देने वाली है।

सेना की पोस्ट में लिखा है , 'भारतीय सेना और भारतीय रेल ने अग्निवीरों और सेना कर्मियों के लिए सेवा निवृत्ति के बाद रोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सहयोग ढांचा शुरू किया है। भारतीय सेना और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में यह पहल नागरिक सेवाओं में सहज बदलाव को सुगम बनाने, रेलवे में उपलब्ध रोजगार अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए एक उत्तरदायी सहायता तंत्र स्थापित करने का प्रयास है। यह ढांचा पूर्व सैनिकों को सार्थक द्वितीय करियर प्रदान करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'

रेलवे ने भी दोनों संस्थानों की साझा कार्य-संस्कृति को रेखांकित करते हुए कहा, 'भारतीय रेल और सेना के बीच बहुमूल्य कौशल, अनुशासन, प्रौद्योगिकी दक्षता और नेतृत्व गुणों की समानता है, जिन्हें दोनों संगठनों के कार्मिक अपनी सेवा के दौरान अर्जित करते हैं और जो उन्हें राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोगात्मक रूप से योगदान देने में सक्षम बनाते हैं।' रेलवे के 19 फरवरी के पत्र में कहा गया है , 'काफी संख्या में सैनिक, नाविक और वायुसैनिक अपेक्षाकृत कम आयु में पर्याप्त परिचालन अनुभव, प्रबंधकीय क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन तथा राष्ट्रीय उत्साह की भावना के साथ सेवानिवृत्त होते हैं।' रेलवे ने यह भी कहा है कि सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों का कल्याण भारतीय रेल की नीतियों का अहम हिस्सा रहा है।

रेलवे में किन किन पदों पर मिलेगा कितना आरक्षण

मौजूदा प्रावधानों का विवरण देते हुए रेलवे ने बताया कि लेवल-1 और लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों में उपयुक्त आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है, 'लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत और लेवल-1 ( RRB Group D ) पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि पूर्व-अग्निवीरों के लिए लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों में 5 प्रतिशत और लेवल-1 पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।'

वर्ष 2024 और 2025 में रेलवे द्वारा अधिसूचित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 14,788 पद आरक्षित किए गए, जिनमें लेवल-1 के 6,485 पद और लेवल-2 और उससे ऊपर के 8,303 पद शामिल हैं।

पॉइंट्समैन के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती

पत्र में कहा गया है, मौजूदा रिक्तियों को भरने और भूतपूर्व सैनिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पदों के भरे जाने तक भारतीय रेल में पॉइंट्समैन के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की संविदा आधार पर भर्ती का निर्णय लिया है। लेवल-1 के ये पद, जिनकी संख्या 5,000 से अधिक है, मंडल और जोन स्तर पर प्रक्रिया में हैं। अब तक नौ मंडलों ने संबंधित सेना संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रेलवे ने अनुरोध किया है कि संबंधित सेना भर्ती संगठन भी मंडलों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करें, जिससे इन पदों को शीघ्र भरा जा सके।'

ये भी पढ़ें:आर्मी अग्निवीर भर्ती में वेस्ट यूपी का दबदबा, सर्वाधिक चयन का बनाया रिकॉर्ड
ये भी पढ़ें:आर्मी अग्निवीर भर्ती में क्या हुए बदलाव, क्या है 2 फॉर्म भरने का नियम,परीक्षा कब
ये भी पढ़ें:खुशखबरी, आर्मी अग्निवीर भर्ती की आयु में मिली छूट, आवेदन शुरू, 10 बड़ी बातें

CAPF और दिल्ली पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण

सरकार ने इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इससे पहले केन्द्रीय पुलिस बलों की भर्ती में भी उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस में सिपाही की भर्ती में भी 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गयी है। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट और अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल हैं। इसकी जानकारी देते हुए इसे रक्षा मंत्रालय तथा रेलवे के बीच सहयोग के मामले में मील का पत्थर बताया है।

रक्षा मंत्रालय ने जून 2022 में रक्षा क्षेत्र में एक बड़े सुधार के तौर पर सेनाओं में जवानों की नियमित भर्ती बंद करते हुए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती शुरू की थी। इस योजना के तहत युवाओं को सेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल के लिए भर्ती किया जाता है। चार साल के बाद केवल 25 फीसदी अग्निवीरों को ही परमानेंट किया जाता है। शेष 75 फीसदी को घर भेज दिया जाता है। इस साल अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुआ पहला बैच सेवा मुक्त होगा। ऐसे में इन्हें फिर से रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Agniveer Army Agniveer Agniveer Bharti अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।