RRB Group D Exam : रेलवे ग्रुप डी के जिन अभ्यर्थियों का CBT फर्स्ट फेज में नहीं, उनका कब, RRB ने जारी किया नोटिस

RRB Group D Exam : रेलवे ग्रुप डी के जिन अभ्यर्थियों का CBT फर्स्ट फेज में नहीं, उनका कब, RRB ने जारी किया नोटिस

संक्षेप:

RRB Group D Exam : रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर कहा है कि ग्रुप डी लेवल-1 भर्ती के जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा फर्स्ट फेज में तय नहीं की गई है, उनकी परीक्षाएं 12 दिसंबर 2025 के बाद सेकेंड या आगामी चरणों में आयोजित की जाएंगी।

Tue, 25 Nov 2025 11:19 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
RRB Group D Exam : रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर कहा है कि ग्रुप डी लेवल-1 भर्ती के जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा फर्स्ट फेज में तय नहीं की गई है, उनकी परीक्षाएं 12 दिसंबर 2025 के बाद सेकेंड या आगामी चरणों में आयोजित की जाएंगी। आरआरबी गुवाहाटी ने कहा है कि परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम भर्ती बोर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आगामी अपडेट के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। आपको बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक होगा। 27 नवंबर और 28 नवंबर की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी चार चार दिन पहले अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

रेलवे में ग्रुप डी के 32438 पदों पर भर्ती

ग्रुप डी भर्ती के जरिए रेलवे में असिस्टेंट (एस एंड टी), सहायक (वर्कशॉप), असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरिज और वैगन, असिस्टेंट लोको शेड (डीजल), असिस्टेंट लोको शेड (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट ऑपरेशन (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट पी.वे, असिस्टेंट टीएल और एसी (वर्कशॉप), असिस्टेंट टीएल और एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी, पॉइंट्समैन बी ट्रैकमेंटेनर-IV के 32438 पद भरे जाएंगे।

सीबीटी पैटर्न

सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।

सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत

यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।

ग्रुप डी चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

