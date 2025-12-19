RRB Group D Exam : रेलवे ग्रुप डी के इन अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथियां बदलीं, 21 से 26 दिसंबर के बीच था CBT
रेलवे भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़ ने नई दिल्ली में एग्जाम दे रहे कई रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षार्थियों के सीबीटी की तिथियां बदल दी हैं। इन अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 21 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच प्रस्तावित थीं लेकिन अपरिहार्य कारणों से इन्हें रीशेड्यूल कर दिया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि उम्मीदवार परीक्षा से 10 दिन पहले नई सिटी इंटीमेशन स्लिप और परीक्षा से 4 दिन पहले ई-कॉल लेटर आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए ई-कॉल लेटर परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले एक्टिवेट कर दिए जाएंगे और उनकी परीक्षा शेड्यूल के अनुसार होगी।
पिंटू के बदले संटू दे रहा था रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, खुल गई पोल
बलियापुर में पलानी आमागाड़ा डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में गुरुवार को दूसरे के बदले रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा दे रहा फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी संटू कुमार को जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार का कहना है कि संटू कुमार नामक फर्जी अभ्यर्थी पिंटू कुमार नामक अभ्यर्थी के बदले रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहा था। पलानी आमागाड़ा डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में बुधवार को वीक्षकों ने संदेह होते ही पड़ताल शुरू की। संदेह की पुष्टि होने पर वीक्षकों ने तुरंत घटना से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस फर्जी अभ्यर्थी से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। फर्जी अभ्यर्थी ने अपना पता वर्षाबाद शंभूगंज बांका (बिहार) बताया है। वहीं अभ्यर्थी मुंगेर का रहने वाला है।