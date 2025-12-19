RRB Group D Exam : रेलवे ग्रुप डी के इन अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथियां बदलीं, 21 से 26 दिसंबर के बीच था CBT

Hindustan Hindi News
रेलवे भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़ ने नई दिल्ली में एग्जाम दे रहे कई रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षार्थियों के सीबीटी की तिथियां बदल दी हैं। इन अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 21 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच प्रस्तावित थीं लेकिन अपरिहार्य कारणों से इन्हें रीशेड्यूल कर दिया गया है।

Dec 19, 2025 10:49 am IST Pankaj Vijay
RRB Group D Exam : रेलवे भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़ ने नई दिल्ली में एग्जाम दे रहे कई रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षार्थियों के सीबीटी की तिथियां बदल दी हैं। इन अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 21 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच प्रस्तावित थीं लेकिन अपरिहार्य कारणों से इन्हें रीशेड्यूल कर दिया गया है। आरआरबी चंडीगढ़ ने नोटिस जारी कर कहा, कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) परीक्षा जो M. A. ग्लोबल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, नई दिल्ली में 21 और 22 दिसंबर 2025 को और DS IT सॉल्यूशन एग्जाम सेंटर, नई दिल्ली में 21, 22, 23, 24 और 26 दिसंबर 2025 को होने वाली थी, उसे कुछ कारणों से री-शेड्यूल किया जा रहा है, री-शेड्यूल की गई परीक्षाएं बाद की तारीखों में होंगी। सभी उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर SMS और ईमेल भेजे जा रहे हैं और ऐसे उम्मीदवारों की सिटी इंटिमेशन स्लिप जो पहले पोर्टल पर एक्टिवेट की गई थीं, उन्हें वापस लिया जा रहा है।'

नोटिस में कहा गया है कि उम्मीदवार परीक्षा से 10 दिन पहले नई सिटी इंटीमेशन स्लिप और परीक्षा से 4 दिन पहले ई-कॉल लेटर आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए ई-कॉल लेटर परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले एक्टिवेट कर दिए जाएंगे और उनकी परीक्षा शेड्यूल के अनुसार होगी।

पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
