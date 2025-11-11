Hindustan Hindi News
RRB Group D Exam 2025: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी मायूस, लंबा हुआ इंतजार

Tue, 11 Nov 2025 02:03 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
RRB Group D Exam : 17 नवंबर से प्रस्तावित रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का टलना अब तय माना जा रहा है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी बीते कई दिनों से अपनी एग्जाम सिटी व डेट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब इसका जारी होना संभव नहीं लग रहा। रेलवे भर्ती बोर्ड अपने नियम के मुताबिक भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी व सटीक डेट परीक्षा शुरू होने से 10 दिन पहले जारी करता है ताकि अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्था कर सके। इस हिसाब से 7 या 8 नवंबर तक आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम सिटी आ जानी चाहिए थी। लेकिन यह अभी तक जारी नहीं हो सकी है। अब आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी पूर्व में जारी संभावित तिथियों में होना संभव नहीं है। ऐसे में रेलवे की ओर से परीक्षा शेड्यूल फिर से जारी किया जाएगा। परीक्षा आगे खिसकने के आसार से लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं में मायूसी छा गई है। उनका इंतजार लंबा हो गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप डी भर्ती को लेकर कोर्ट में मामला लंबित है। आईटीआई या 10वीं पास योग्यता को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। परीक्षा आयोजन पर स्टे लगने के कारण परीक्षा कराना संभव नहीं है। माना जा रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नए शेड्यूल को लेकर जल्द ही अपडेट दिया जाएगा।

इस परीक्षा से रेलवे में ग्रुप डी के 32438 पदों पर भर्ती होगी। इसमें एक करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

यह रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। इससे पहले आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया जा चुका है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या स्वीकार कर लिया गया है। अभ्यर्थी rrbapply.in पर जाकर लॉग इन कर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

आरआरबी ग्रुप डी

ऑरिजनल आधार कार्ड या ई वेरिफाइड आधार कार्ड का प्रिंट आउट लाना जरूरी

परीक्षा केंद्र पर आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। ऐसे में एग्जाम सेंटर पर उम्मीदवारों को अपना ऑरिजनल आधार कार्ड या ई वेरिफाइड आधार कार्ड का प्रिंट आउट भी साथ लेना जाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्होंने पहले से आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो वे rrbapply.gov.in पर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करके अपनी पहचान ऑथेंटिकेट करें ताकि परीक्षा केंद्र में आसानी से प्रवेश हो सके। जिन्होंने आवेदन जमा करने के दौरान अपना आधार सत्यापित किया है, वे परीक्षा केंद्र पर आने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आधार UIDAI सिस्टम में अनलॉक स्थिति में हो ताकि असुविधा से बचा जा सके।

ग्रुप डी भर्ती के जरिए रेलवे में

असिस्टेंट (एस एंड टी), सहायक (वर्कशॉप), असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरिज और वैगन, असिस्टेंट लोको शेड (डीजल), असिस्टेंट लोको शेड (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट ऑपरेशन (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट पी.वे, असिस्टेंट टीएल और एसी (वर्कशॉप), असिस्टेंट टीएल और एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी, पॉइंट्समैन बी ट्रैकमेंटेनर-IV के पद भरे जाएंगे।

सीबीटी पैटर्न

सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।

सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत

यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।

ग्रुप डी चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

पुरुषों के लिए फिजिकल टेस्ट की शर्तें

- एक बार में 35 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी।

- 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

महिलाओं के लिए फिजिकल टेस्ट की शर्तें

- एक बार में 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी।

- 5 मिनट 40 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

पदों का ब्योरा- ग्रुप-डी, कुल पद : 32,438

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Rrb Group D Rrb Group D Exam Rrb Group D Admit Card अन्य..
