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RRB Group D Exam : करीब आधों ने छोड़ी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, किन प्रश्नों ने छुड़ाया पसीना

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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आरआरबी ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा शुरू हो गई। पहले दिन कुल 29,535 अभ्यर्थियों में से 16,302 ने ही परीक्षा दी। इस तरह 13,233 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए, यानी पहले दिन 44.8 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जबकि उपस्थिति 55.2 प्रतिशत रही।

RRB Group D Exam
रेलवे ग्रुप डी परीक्षा

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ग्रुप-डी (लेवल-1) भर्ती परीक्षा सोमवार से उत्तर मध्य रेलवे के विभिन्न शहरों में शुरू हो गई। पहले दिन कुल 29,535 अभ्यर्थियों में से 16,302 ने ही परीक्षा दी। इस तरह 13,233 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए, यानी पहले दिन 44.8 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जबकि उपस्थिति 55.2 प्रतिशत रही। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि परीक्षा प्रयागराज, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, देहरादून समेत एनसीआर के आठ शहरों में तीन पालियों में आयोजित की जा रही है। प्रयागराज में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

एग्जाम देकर निकले अभ्यर्थी क्या बोले

प्रयागराज में कई अभ्यर्थियों ने बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी आधारित सवाल और न्यूमेरिकल पूछे गए थे, जबकि करंट अफेयर्स का स्तर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। कुल मिलाकर, छात्रों के अनुसार प्रश्न पत्र का स्तर सरल से मध्यम था और पिछली परीक्षाओं के पैटर्न के अनुरूप ही रहा। एक अभ्यर्थी ने कहा कि भौतिक विज्ञान इस शिफ्ट में सबसे महत्वपूर्ण खंड रहा, जिससे लगभग 7 से 10 प्रश्न पूछे गए । गणित में कुल 25 प्रश्नों में से 20 से 22 प्रश्न आसानी से हल करने लायक थे। केवल 2 से 3 प्रश्न ही थोड़े कठिन और गणनात्मक थे, जिन्हें अच्छी प्रैक्टिस की मदद से हल किया जा सकता था। रीजनिंग का स्तर काफी अच्छा रहा। रसायन विज्ञान के प्रश्नों की संख्या को लेकर छात्रों के अलग-अलग मत थे; कुछ ने 2 से 3 प्रश्न तो कुछ ने 7 से 8 प्रश्न पूछे जाने की बात कही। पारंपरिक सामान्य ज्ञान से बहुत कम (केवल 1 या 2) प्रश्न पूछे गए थे। करेंट अफेयर्स का परीक्षा में काफी अधिक वेटेज था।

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रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 3 अगस्त से 25 अगस्त तक होगी। यह 3 से 6 अगस्त, 9 से 14 अगस्त, 17 से 21 अगस्त और 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी (कुल 16 दिन)।

दो आईडी प्रूफ लाने होंगे

आरआरबी ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को अपने साथ दो मूल पहचान पत्र (Original ID Proofs) लाने होंगे, जिनमें से एक वही होना चाहिए जिसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया था।

आधार कार्ड अनलॉक स्थिति में हो

परीक्षा केंद्र पर सुगम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका आधार अकाउंट UIDAI सिस्टम में अनलॉक स्थिति में हो।

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चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

क्या है रेलवे ग्रुप डी सीबीटी का पैटर्न

सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।

नेगेटिव मार्किंग

आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

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सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत

यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।

नॉर्मलाइजेशन होगा

सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।

Pankaj Vijay

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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