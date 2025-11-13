RRB Group D Exam : इंतजार खत्म, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पर आया कोर्ट का फैसला, अब कब होगा CBT एग्जाम

संक्षेप: RRB Group D Exam date: कोर्ट ने इस भर्ती से संबंधित मामले पर फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि 10वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र हैं। अब ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तिथि जल्द ही जारी की जाएगी।

RRB Group D Exam : रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट आई है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की योग्यता को लेकर जो मामला कोर्ट में लटका हुआ था, उस पर फैसला आ गया है। ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के आयोजन में देरी की वजह यही केस बताया जा रहा है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय में रेलवे भर्ती बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने इस भर्ती से संबंधित मामले पर फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि 10वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र हैं और वे लिखित परीक्षा दे सकेंगे। कैट ने रेलवे की नीति को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या था विवाद आपको बता दें कि आईटीआई या 10वीं पास योग्यता को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। रेलवे ने 28 दिसंबर 2024 को ग्रुप डी भर्ती का शॉर्ट नोटिस (इंडिकेटिव नोटिफिकेशन) जारी किया था। उस वक्त रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर बताया गया था कि ग्रुप डी भर्ती के लिए केवल आईटीआई वाले ही पात्र होंगे, सिंपल 10वीं पास नहीं। लेकिन 02 जनवरी 2025 को रेलवे ने इस पात्रता को बदल दिया (10वीं पास + आईटीआई से बदलकर 10वीं पास या आईटीआई)। इसके बाद रेलवे ने 22 जनवरी 2025 को मुख्य नोटिफिकेशन जारी किया। याचिकाकर्ता आईटीआई अभ्यर्थी का कहना था कि शॉर्ट नोटिस 28 दिसंबर को जारी हो चुका था इसके बाद भर्ती नियम बदलने नहीं जा सकते। 2 जनवरी को पात्रता नियम बदलना गलत है। जबकि रेलवे का कहना था कि 28 दिसंबर का नोटिस महज इंडिकेटिव था। मुख्य नोटिफिकेशन 22 जनवरी को आया था। मेन नोटिफिकेशन आने से पहले पात्रता नियम बदले गए। कोर्ट ने रेलवे की नीति को सही ठहराया है।

अदालत के इस फैसले से उन लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो लंबे समय से परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा आयोजन पर स्टे लगने के कारण परीक्षा कराना संभव नहीं हो पाया।

हालांकि 17 नवंबर से प्रस्तावित रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का टलना तय माना जा रहा है क्योंकि इतनी जल्दी एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड जारी करना रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के लिए मुमकिन नहीं होगा। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी बीते कई दिनों से अपनी एग्जाम सिटी व डेट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड अपने नियम के मुताबिक भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी व सटीक डेट परीक्षा शुरू होने से 10 दिन पहले जारी करता है ताकि अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्था कर सके। इस हिसाब से 7 या 8 नवंबर तक आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम सिटी आ जानी चाहिए थी। लेकिन यह अभी तक जारी नहीं हो सकी है। अब आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी पूर्व में जारी संभावित तिथियों में होना संभव नहीं है। ऐसे में रेलवे की ओर से परीक्षा शेड्यूल फिर से जारी किया जाएगा। परीक्षा आगे खिसकने के आसार से लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं में मायूसी छा गई है। उनका इंतजार लंबा हो गया है।

इस परीक्षा से रेलवे में ग्रुप डी के 32438 पदों पर भर्ती होगी। इसमें एक करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। इससे पहले आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया जा चुका है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या स्वीकार कर लिया गया है। अभ्यर्थी rrbapply.in पर जाकर लॉग इन कर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

ऑरिजनल आधार कार्ड या ई वेरिफाइड आधार कार्ड का प्रिंट आउट लाना जरूरी परीक्षा केंद्र पर आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। ऐसे में एग्जाम सेंटर पर उम्मीदवारों को अपना ऑरिजनल आधार कार्ड या ई वेरिफाइड आधार कार्ड का प्रिंट आउट भी साथ लेना जाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्होंने पहले से आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो वे rrbapply.gov.in पर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करके अपनी पहचान ऑथेंटिकेट करें ताकि परीक्षा केंद्र में आसानी से प्रवेश हो सके। जिन्होंने आवेदन जमा करने के दौरान अपना आधार सत्यापित किया है, वे परीक्षा केंद्र पर आने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आधार UIDAI सिस्टम में अनलॉक स्थिति में हो ताकि असुविधा से बचा जा सके।

ग्रुप डी भर्ती के जरिए रेलवे में असिस्टेंट (एस एंड टी), सहायक (वर्कशॉप), असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरिज और वैगन, असिस्टेंट लोको शेड (डीजल), असिस्टेंट लोको शेड (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट ऑपरेशन (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट पी.वे, असिस्टेंट टीएल और एसी (वर्कशॉप), असिस्टेंट टीएल और एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी, पॉइंट्समैन बी ट्रैकमेंटेनर-IV के पद भरे जाएंगे।

सीबीटी पैटर्न सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।

सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।

ग्रुप डी चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

पुरुषों के लिए फिजिकल टेस्ट की शर्तें - एक बार में 35 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी।

- 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

महिलाओं के लिए फिजिकल टेस्ट की शर्तें

- एक बार में 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी।

- 5 मिनट 40 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।