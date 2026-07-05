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RRB Group D Exam Date: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में पास होना है तो अभी अच्छे से समझ लें एग्जाम पैटर्न

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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RRB Group D Exam Date: रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी 2025 परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। 22,195 पदों के लिए सीबीटी-1 परीक्षा 3 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक चलेगी। सफलता के लिए छात्रों को इसका सटीक एग्जाम पैटर्न जानना जरूरी है।

RRB Group D Exam Date: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में पास होना है तो अभी अच्छे से समझ लें एग्जाम पैटर्न

RRB Group D Exam Date: रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी लेवल-1 भर्ती परीक्षा 2025 के तहत 22,195 पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-1) की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 3 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीखें सामने आने के बाद अब उम्मीदवारों के लिए यह जानना सबसे जरूरी हो गया है कि इस परीक्षा का सटीक पैटर्न क्या है, ताकि वे अंतिम समय में अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें।

इस भर्ती के जरिए भरे जाएंगे ये महत्वपूर्ण पद

रेलवे ग्रुप डी की इस बड़ी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा। इनमें मुख्य रूप से असिस्टेंट (एस एंड टी), सहायक (वर्कशॉप), असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरिज और वैगन, असिस्टेंट लोको शेड (डीजल व इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट ऑपरेशन (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट पी.वे, असिस्टेंट टीएल और एसी (वर्कशॉप), असिस्टेंट टीएल और एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी, पॉइंट्समैन बी और ट्रैकमेंटेनर-IV के पद शामिल हैं।

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केवल एक चरण में होगा CBT; जानें प्रश्नों का पूरा पैटर्न

इस परीक्षा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सीबीटी (CBT) सिर्फ एक ही चरण में आयोजित किया जाएगा। इसलिए सीबीटी-1 परीक्षा का पैटर्न समझना छात्रों के लिए बेहद आवश्यक है:

समय और प्रश्न: कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा कुल 90 मिनट (डेढ़ घंटा) की होगी, जिसमें उम्मीदवारों को 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

विषयवार अंक विभाजन: परीक्षा में जनरल साइंस से 25 प्रश्न और मैथमेटिक्स (गणित) से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा, जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग से सबसे ज्यादा 30 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से 20 प्रश्न आएंगे।

निगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन: परीक्षा में सटीकता का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई (1/3) अंक काट लिया जाएगा। इसके साथ ही, परीक्षा में अंकों के मूल्यांकन के लिए 'मार्क्स नॉर्मलाइजेशन' की पद्धति अपनाई जाएगी।

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कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम पासिंग प्रतिशत

सीबीटी में क्वालीफाई करने के लिए सभी वर्गों के लिए एक न्यूनतम कट-ऑफ प्रतिशत तय किया गया है। अनरिजर्व्ड (UR) और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के लिए न्यूनतम 40 फीसदी, जबकि ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), एससी (SC) और एसटी (ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 30 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है।

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फिजिकल टेस्ट (PET) की शर्तें

लिखित परीक्षा (CBT) में सफल होने वाले कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। पीईटी के नियम पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग हैं:

पुरुष उम्मीदवारों के लिए: एक बार में 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी। साथ ही, 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर (1 किमी) की दौड़ पूरी करनी होगी।

महिला उम्मीदवारों के लिए: एक बार में 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी और 5 मिनट 40 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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