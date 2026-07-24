RRB Group D Exam City: जारी हुई रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की एग्जाम सिटी, यहां से करें डाउनलोड; पढ़ें गाइडलाइंस

इस परीक्षा से रेलवे में ग्रुप डी के 22195 पदों की भर्ती होगी। परीक्षा 3 से 21 अगस्त तक होगी। एग्जाम शुरू होने से 10 दिन पहले एग्जाम सिटी डिटेल्स इंटीमेशन स्लिप जारी होनी है यानी आज इसके जारी होने के पूरे आसार हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से चार चार दिन पहले जारी होंगे।

आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम सिटी जारी

RRB Group D Recruitment 2025 Exam City Link: रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 की कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा की एग्जाम सिटी डिटेल्स जारी हो गई है। परीक्षार्थी अपने अपने रीजनल आरआरबी वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा से रेलवे में ग्रुप डी के 22195 पदों की भर्ती होगी। परीक्षा 3 से 21 अगस्त तक होगी। एग्जाम शुरू होने से 10 दिन पहले एग्जाम सिटी डिटेल्स इंटीमेशन स्लिप जारी होनी है यानी आज इसके जारी होने के पूरे आसार हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से चार चार दिन पहले जारी होंगे।

कैसे चेक करें रेलवे ग्रुप डी एग्जाम सिटी स्टेप 1: सबसे पहले अपने संबंधित रीजनल RRB (रेलवे भर्ती बोर्ड) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर "RRB Group D Exam City Intimation Slip 2026" के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।

स्टेप 4: स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड भरें और लॉगिन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: लॉगिन करते ही आपकी एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 6: स्लिप को डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट या पीडीएफ सुरक्षित रख लें।

एग्जाम सिटी में क्या-क्या जानकारी होगी? उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन नंबर

रोल नंबर

परीक्षा की तिथि

परीक्षा की शिफ्ट

रिपोर्टिंग का समय

आवंटित परीक्षा शहर

संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) का क्षेत्र/रीजन

एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए ट्रैवल अथॉरिटी, यदि लागू हो।

यदि स्लिप में किसी भी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत संबंधित RRB से संपर्क करना चाहिए।

परीक्षा के लिए जरूरी निर्देश परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और मूल (Original) फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाएं।

परीक्षा से पहले एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में दर्ज सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें।

रिपोर्टिंग समय से कम से कम 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।

परीक्षा केंद्र पर होने वाली बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करें।

परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, ईयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और किसी भी प्रकार की अध्ययन सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

कहां कितने पद सर्वाधिक 11,032 पद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-फोर के हैं। प्वाइंट्समैन-बी के 5,053, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के 1,509 पदों समेत अन्य विभागों में नियुक्तियां होंगी। आरआरबी प्रयागराज के तहत 1,183 पद भरे जाएंगे, जिनमें 600 पद ट्रैक मेंटेनर के हैं।

चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

क्या है रेलवे ग्रुप डी सीबीटी का पैटर्न लिखित परीक्षा का पैटर्न पिछली बार जैसा ही रखा गया है। कोई बदलाव नहीं है। सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।

नेगेटिव मार्किंग आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत

यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।