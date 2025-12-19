RRB Group D Exam : पिंटू के बदले संटू दे रहा था रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, खुल गई पोल

संक्षेप: RRB Group D Exam : बलियापुर में पलानी आमागाड़ा डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में गुरुवार को दूसरे के बदले रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा दे रहा फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी संटू कुमार को जेल भेज दिया है।

RRB Group D Exam : बलियापुर में पलानी आमागाड़ा डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में गुरुवार को दूसरे के बदले रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा दे रहा फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी संटू कुमार को जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार का कहना है कि संटू कुमार नामक फर्जी अभ्यर्थी पिंटू कुमार नामक अभ्यर्थी के बदले रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहा था। पलानी आमागाड़ा डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में बुधवार को वीक्षकों ने संदेह होते ही पड़ताल शुरू की। संदेह की पुष्टि होने पर वीक्षकों ने तुरंत घटना से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस फर्जी अभ्यर्थी से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। फर्जी अभ्यर्थी ने अपना पता वर्षाबाद शंभूगंज बांका (बिहार) बताया है। वहीं अभ्यर्थी मुंगेर का रहने वाला है।

नई 22000 रेलवे ग्रुप डी भर्ती से अभ्यर्थी निराश, 10वीं पास या ITI क्या होगी योग्यता रेलवे में ग्रुप डी के 22000 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। रेल मंत्रालय ने ग्रुप डी (लेवल 1) के 11 अलग-अलग पदों पर कुल 22000 हजार पदों पर नई भर्तियों की इजाजत दे दी है। उम्मीद है दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि वर्ष 2025 की एनटीपीसी 12वीं लेवल और ग्रेजुएट लेवल की भर्ती निकल चुकी है। एएलपी और टेक्निशियन एवं आइसोलेटेड पोस्ट की भर्तियां भी निकल चुकी है। अब ग्रुप डी की भर्तियों का इंतजार है। लेकिन रेलवे की इस नई 22000 भर्ती के प्रस्ताव से अभ्यर्थी निराश हैं। उनका कहना है कि रेलवे में लेवल-1 के 1.40 लाख से ज्यादा पद खाली हैं तो इतनी कम वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी रेलवे मंत्रालय को टैग करते हुए लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं।

योग्यता पर भी सवाल इस बार रेलवे में आईटीआई योग्यता होगी या फिर 10वीं पास। क्या सभी 10वीं युवाओं को सभी पदों के लिए आवेदन का मौका दिया जाएगा या फिर कुछ पदों पर ही 10वीं पास आवेदन कर सकेंगे। और कुछ पद आईआईटी सर्टिफिकेट वालों के लिए ही होंगे। इन सब सवालों पर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।