RRB Group D : CBT से पहले रेलवे ने ग्रुप डी अभ्यर्थियों को दी बड़ी सहूलियत, राह होगी आसान, लिंक एक्टिव

Thu, 20 Nov 2025 12:53 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
RRB Group D Exam: रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की एग्जाम सिटी जारी करने के बाद एक और बड़ी सुविधा दी है। ग्रुप डी अभ्यर्थियों को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के दौरान कोई दिक्कत न हो, इसके लिए रेलवे ने मॉक टेस्ट देने की सहूलियत दी है। इस लिंक पर क्लिक कर ग्रुप डी के परीक्षार्थी यह देख सकेंगे कि ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा। कंप्यूटर में प्रश्न किस तरह से आएंगे और कैसे उन्हें माउस की सहायता से उत्तर देना होगा। मॉक टेस्ट के जरिए आप जान पाएंगे कि कैसे सीबीटी के दौरान कंप्यूटर पर प्रश्नों के जवाब देना होगा। रीजनल आरआरबी वेबसाइट्स पर ग्रुप डी सीबीटी मॉक टेस्ट लिंक जारी कर दिया गया है। नीचे इसका डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है।

एग्जाम सिटी जारी, एडमिट कार्ड चार दिन पहले

रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के सीबीटी-1 की एग्जाम सिटी व डेट की डिटेल्स जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपने अपने आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। अगर कोई पासवर्ड भूल गया है तो वह www.rrbapply.gov.in पर जाकर फिर से हासिल कर सकता है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक होगा। परीक्षार्थी चार चार दिन पहले अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यानी जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 27 नवंबर को है उनके एडमिट कार्ड 23 या 24 नवंबर को जारी होंगे। आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पहले 17 नवंबर से शुरू होने वाली थी लेकिन कोर्ट में लंबित केस के चलते इसमें देरी हुई।

ऑरिजनल आधार कार्ड या ई वेरिफाइड आधार कार्ड का प्रिंट आउट लाना जरूरी

परीक्षा केंद्र पर आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। ऐसे में एग्जाम सेंटर पर उम्मीदवारों को अपना ऑरिजनल आधार कार्ड या ई वेरिफाइड आधार कार्ड का प्रिंट आउट भी साथ लेना जाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्होंने पहले से आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो वे rrbapply.gov.in पर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करके अपनी पहचान ऑथेंटिकेट करें ताकि परीक्षा केंद्र में आसानी से प्रवेश हो सके। जिन्होंने आवेदन जमा करने के दौरान अपना आधार सत्यापित किया है, वे परीक्षा केंद्र पर आने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आधार UIDAI सिस्टम में अनलॉक स्थिति में हो ताकि असुविधा से बचा जा सके।

ग्रुप डी भर्ती के जरिए रेलवे में

असिस्टेंट (एस एंड टी), सहायक (वर्कशॉप), असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरिज और वैगन, असिस्टेंट लोको शेड (डीजल), असिस्टेंट लोको शेड (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट ऑपरेशन (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट पी.वे, असिस्टेंट टीएल और एसी (वर्कशॉप), असिस्टेंट टीएल और एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी, पॉइंट्समैन बी ट्रैकमेंटेनर-IV के पद भरे जाएंगे।

सीबीटी पैटर्न

सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।

सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत

यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।

ग्रुप डी चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

