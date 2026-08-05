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RRB Group D Exam : सिर्फ 54 प्रतिशत ने दी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, कैसा रहा पेपर, क्या बोले अभ्यर्थी

By Pankaj Vijay
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RRB GROUP D Exam 2026 : रेलवे भर्ती बोर्ड के ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को एनसीआर के आठ शहरों के 28 केंद्रों पर कुल 29,535 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, जिनमें से 15,810 ने उपस्थिति दर्ज कराई।

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RRB GROUP D Exam 2026 : रेलवे भर्ती बोर्ड के ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को एनसीआर के आठ शहरों के 28 केंद्रों पर कुल 29,535 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, जिनमें से 15,810 ने उपस्थिति दर्ज कराई। कुल उपस्थिति करीब 53.53 प्रतिशत रही। प्रयागराज में 10 परीक्षा केंद्रों में तीनों पालियों में कुल 8,154 अभ्यर्थी निर्धारित थे, जबकि 4,886 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। पहली पाली में 1,611, दूसरी में 1,612 और तीसरी पाली में 1,663 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। आंकड़ों के अनुसार, आगरा में सात केंद्रों पर 7,290 निर्धारित अभ्यर्थियों में से 3,407, कानपुर में चार केंद्रों पर 6,030 में से 3,133 तथा अलीगढ़, देहरादून, झांसी, मुरादाबाद और रुड़की में भी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

दूसरे दिन क्या क्या बोले छात्र

पेपर देकर निकल छात्रों ने बताया कि कोई जटिल घन (cube), वर्ग (square) या कठिन कॉम्बिनेशन वाली सीरीज नहीं आ रही हैं। इसके अलावा, अक्षरों और संख्याओं के मेल वाली अल्फा-न्यूमेरिक श्रृंखला (Alpha-numeric Series) के प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। छह या सात लोगों के सीटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्न आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन में चार विकल्पों में से अक्षरों के बीच के अंतर (जैसे +3, +4 या +5) को देखकर विषम विकल्प को चुनने के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में इसमें सीधे तौर पर तुलना करके कॉमन अक्षरों या शब्दों के कोड खोजने से जुड़े आसान प्रश्न आ रहे हैं। करंट अफेयर्स में मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं, पुरस्कारों, सूचकांकों (Indices), और खेल-कूद से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों (वर्ष 2026 तक के) से सीधे प्रश्न पूछे गए। सेल बॉडी से नर्व इंपल्स को दूर ले जाने वाली संरचना एग्जॉन (Axon) के बारे में पूछा गया था।

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एक अभ्यर्थी ने बताया कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे- धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? सस्पेंशन और विषमांगी मिश्रण (Heterogeneous Mixture) जैसे मिट्टी और पानी (Sand + Water) के उदाहरणों पर सवाल था। संक्षारण को रोकने के तरीकों (जैसे जिंक की कोटिंग करना - गैल्वनाइजेशन) पर प्रश्न पूछा गया। कार्य किन कारकों पर निर्भर करता ह और घर्षण बल द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य का उदाहरण पूछा गया। तत्वों की संयोजकता (कंबाइनिंग कैपेसिटी) और रासायनिक सूत्र बनाने से संबंधित प्रश्न पूछे गए। 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई जीरो पॉवर्टी योजना, और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6000 देने वाली पीएम किसान योजना से सवाल पूछे गए।

रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 3 अगस्त से 25 अगस्त तक होगी। यह 3 से 6 अगस्त, 9 से 14 अगस्त, 17 से 21 अगस्त और 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी (कुल 16 दिन)।

दो आईडी प्रूफ लाने होंगे

आरआरबी ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को अपने साथ दो मूल पहचान पत्र (Original ID Proofs) लाने होंगे, जिनमें से एक वही होना चाहिए जिसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया था।

आधार कार्ड अनलॉक स्थिति में हो

परीक्षा केंद्र पर सुगम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका आधार अकाउंट UIDAI सिस्टम में अनलॉक स्थिति में हो।

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चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

क्या है रेलवे ग्रुप डी सीबीटी का पैटर्न

सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।

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नेगेटिव मार्किंग

आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत

यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।

नॉर्मलाइजेशन होगा

सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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