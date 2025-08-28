RRB Group D 2025 Exam Date: आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम शेड्यूल का इंतजार, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

Railway RRB Group D Exam Date 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के ग्रुप 'डी' परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल का उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। आरआरबी द्वारा जल्द ही ग्रुप 'डी' एग्जाम शेड्यूल जारी करने की उम्मीद है।

परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप को परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। वहीं, परीक्षा से 4 दिन पहले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुक 32,438 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

ग्रुप डी भर्ती के जरिए रेलवे में असिस्टेंट (एस एंड टी), सहायक (वर्कशॉप), असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरिज और वैगन, असिस्टेंट लोको शेड (डीजल), असिस्टेंट लोको शेड (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट ऑपरेशन (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट पी.वे, असिस्टेंट टीएल और एसी (वर्कशॉप), असिस्टेंट टीएल और एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी, पॉइंट्समैन बी ट्रैकमेंटेनर-IV के पद भरे जाएंगे।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

सीबीटी एग्जाम पैटर्न- सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे। सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशतः यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।

RRB Group D 2025 Exam Dates: आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा शेड्यूल 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 शेड्यूल लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपकी स्क्रीन पर शेड्यूल ओपन हो जाएगा।

4. अब आप शेड्यूल को डाउनलोड कर लीजिए।