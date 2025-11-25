RRB Group D Exam 2025: 27 नवंबर से शुरू होगी RRB ग्रुप D परीक्षा, एडमिट कार्ड के साथ फ्री ट्रैवल के नियम जानें

संक्षेप: RRB Group D Exam 2025: आरआरबी ग्रुप D (लेवल 1) भर्ती परीक्षा 27 नवंबर, 2025 से शुरू होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए RRB ने कुछ महत्वपूर्ण नियम और मुफ्त यात्रा सुविधा से जुड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं।

Railway Group D Exam 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा आयोजित की जा रही ग्रुप D (लेवल 1) की बड़ी भर्ती परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। यह परीक्षा 27 नवंबर, 2025 से शुरू होगी और 16 जनवरी, 2026 तक कई चरणों में चलेगी। लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी एक्टिव कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में कुल 32,438 पदों को भरा जाना है। इसमें असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट डिपो, ट्रैक मेंटेनर, केबिन मैन और पॉइंट्समैन जैसे कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए RRB ने कुछ महत्वपूर्ण नियम और मुफ्त यात्रा सुविधा से जुड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनकी एक विस्तृत चेकलिस्ट नीचे दी गई है।

परीक्षा के लिए जरूरी चेकलिस्ट और नियम- 1. RRB ने अनुचित साधनों के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई है। यदि कोई उम्मीदवार नकल करते, किसी और की जगह परीक्षा देते या प्रतिरूपण करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे भविष्य की सभी RRB/RRC भर्तियों से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

2. परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, बेल्ट, जूते, धातु के आभूषण और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना पूरी तरह से मना है।

3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिबंधित वस्तुएं बिल्कुल भी न लाएं, क्योंकि केंद्र पर उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी।

ग्रुप D (लेवल 1) भर्ती परीक्षा- परीक्षा चरण: यह एक सिंगल-स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) होगा। CBT पास करने वाले उम्मीदवार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल जांच होगी।

नेगेटिव मार्किंग: CBT परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई (1/3) अंक काटे जाएंगे।

मार्क्स नॉर्मलाइजेशन: परीक्षा कई सत्रों में आयोजित की जाएगी, इसलिए अंकों के नॉर्मलाइजेशन की एक प्रणाली लागू होगी।

SC/ST उम्मीदवारों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा RRB ने यह भी स्पष्ट किया है कि SC/ST कैटेगरी के केवल उन उम्मीदवारों को स्लीपर क्लास में मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन के दौरान इसका विकल्प चुना था और वैलिड जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया था।

योग्य उम्मीदवारों को उनके ई-कॉल लेटर के साथ स्लीपर क्लास रेलवे पास मिलेगा, जिसका उपयोग वे CBT, PET या DV के लिए यात्रा करने हेतु कर सकते हैं। यात्रा के दौरान उम्मीदवारों को अपना ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य है। इसका दुरुपयोग करने या प्रमाण पत्र न दिखाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।