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RRB Group D Cut Off Zone Wise : आरआरबी प्रयागराज, पटना, अजमेर, चंडीगढ़, भोपाल समेत तमाम जोन की ग्रुप डी कटऑफ

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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RRB Group D Cut Off Zone Wise : रेलवे ग्रुप डी कटऑफ हाई गई है। ईडब्ल्यूएस से कहीं ज्यादा ओबीसी वर्ग की कटऑफ रही है। कई आरआरबी में ओबीसी की कटऑफ जनरल कैटेगरी से मामूली सी कम रही है। ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के 1.08 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

RRB Group D Cut Off Zone Wise : आरआरबी प्रयागराज, पटना, अजमेर, चंडीगढ़, भोपाल समेत तमाम जोन की ग्रुप डी कटऑफ

RRB Group D Cut Off Zone Wise : रेलवे भर्ती बोर्ड ने 32000 आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के लिए हुई सीबीटी बेस्ड लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल वैकेंसी के करीब तीन गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आरआरबी जोनवाइज रिजल्ट, जोनवाइज कटऑफ और सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है जिसे अभ्यर्थी अपने अपने रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर चेकर सकते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि रेलवे ग्रुप डी कटऑफ हाई गई है। ईडब्ल्यूएस से कहीं ज्यादा ओबीसी वर्ग की कटऑफ रही है। कई आरआरबी में ओबीसी की कटऑफ जनरल कैटेगरी से मामूली सी कम रही है। ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के 1.08 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सीबीटी 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक आयोजित किए गए थे।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को PET के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैटेगरीवाइज कुल रिक्तियों के तीन गुना उम्मीदवारों को PET के लिए बुलाया गया है। अभ्यर्थी अपने रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। अगले चरण पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के रोल नंबर की पीडीएफ जारी की गई है। स्कोर कार्ड देखने का लिंक 16 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेगा।

रेलवे ग्रुप डी जोनवाइज कटऑफ ( RRB Group D Result Zone Wise Cut Off )

आरआरबी पटना (RRB Patna) की कटऑफ

UR (अनारक्षित): 78.45459

SC (अनुसूचित जाति): 67.60033

ST (अनुसूचित जनजाति): 61.40324

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 78.28360

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 75.19343

आरआरबी चंडीगढ़ (RRB Chandigarh) की कटऑफ

UR (अनारक्षित): 72.21081

SC (अनुसूचित जाति): 65.85513

ST (अनुसूचित जनजाति): 60.69532

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 70.29683

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 66.68571

आरआरबी अजमेर ग्रुप डी कटऑफ

अनारक्षित (UR): 79.70181

अनुसूचित जाति (SC): 71.49931

अनुसूचित जनजाति (ST): 71.53425

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 70.90495

आआरबी रांची ग्रुप डी कटऑफ

UR (अनारक्षित): 72.85726

SC (अनुसूचित जाति): 58.9389

ST (अनुसूचित जनजाति): 61.96082

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 71.82013

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 61.63636

आरआरबी प्रयागराज (RRB Prayagraj) की कटऑफ:

UR (अनारक्षित): 78.12573

SC (अनुसूचित जाति): 72.40928

ST (अनुसूचित जनजाति): 66.6584

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 77.31772

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 74.14863

ये भी पढ़ें:रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट जारी, Direct Link, देखें जोनवाइज कटऑफ

आरआरबी भोपाल (RRB Bhopal) की कटऑफ:

UR (अनारक्षित): 77.73449

SC (अनुसूचित जाति): 73.6582

ST (अनुसूचित जनजाति): 67.6709

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 77.41022

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 75.07329

आरआरबी अहमदाबाद (RRB Ahmedabad) की कटऑफ:

UR (अनारक्षित): 72.1634

SC (अनुसूचित जाति): 66.06265

ST (अनुसूचित जनजाति): 62.13333

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 71.14374

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 67.665

आआरबी बिलासपुर ग्रुप डी कटऑफ

UR (अनारक्षित): 76.14274

SC (अनुसूचित जाति): 67.53247

ST (अनुसूचित जनजाति): 62.23323

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 75.04462

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 69.90945

आरआरबी भुवनेश्वर (RRB Bhubaneswar) की कटऑफ:

UR (अनारक्षित): 76.68726

SC (अनुसूचित जाति): 67.15071

ST (अनुसूचित जनजाति): 58.1891

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 75.43104

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 69.81246

आरआरबी गुवाहाटी (RRB Guwahati) की कटऑफ

UR (अनारक्षित): 77.62741

SC (अनुसूचित जाति): 73.86369

ST (अनुसूचित जनजाति): 66.06071

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 76.96997

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 74.73309

ये भी पढ़ें:ग्रेजुएट के लिए रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती, सिर्फ एक CBT

आरआरबी सिकंदराबाद (RRB Secunderabad) की कटऑफ

UR (अनारक्षित): 76.99514

SC (अनुसूचित जाति): 68.9346

ST (अनुसूचित जनजाति): 65.79706

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 76.94165

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 69.42617

आरआरबी कोलकाता (RRB Kolkata) की कटऑफ

UR (अनारक्षित): 80.22615

SC (अनुसूचित जाति): 73.57685

ST (अनुसूचित जनजाति): 63.27346

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 76.97864

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 72.02378

आरआरबी गोरखपुर (RRB Gorakhpur) की कटऑफ

UR (अनारक्षित): 76.49047

SC (अनुसूचित जाति): 68.70157

ST (अनुसूचित जनजाति): 61.26073

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 75.74535

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 70.00963

आरआरबी मुंबई (RRB Mumbai) की कटऑफ

UR (अनारक्षित): 77.89874

SC (अनुसूचित जाति): 71.31083

ST (अनुसूचित जनजाति): 65.23729

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 77.13178

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 74.09858

ये भी पढ़ें:रेलवे में टेक्नीशियन के 6557 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू, सिर्फ एक CBT

आरआरबी बैंगलोर (RRB Bengaluru) की कटऑफ

UR (अनारक्षित): 70.28633

SC (अनुसूचित जाति): 62.2806

ST (अनुसूचित जनजाति): 60.4321

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 64.87319

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 60.40044

अगला चरण फिजिकल टेस्ट का

आपको बता दें कि लिखित परीक्षा पास करने के बाद चयन प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट का प्रावधान है जिसमें पुरुषों को एक बार में 35 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी। साथ ही 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। महिलाओं को एक बार में 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी। 5 मिनट 40 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। लेकिन अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग प्राप्त युवाओं को इस दौड़ से छूट होगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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