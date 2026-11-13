RRB Group D Cut Off Zone Wise : ओबीसी की कटऑफ जनरल से ऊपर, देखें जोनवाइज रेलवे ग्रुप डी कटऑफ
RRB Group D Cut Off Zone Wise 2026: आरआरबी चेन्नई में अनूठा रुझान देखने को मिला है। यहां ओबीसी की कटऑफ 82.79168 अनारक्षित वर्ग (जनरल कैटेगरी) 80.75601 रही। यानी ओबीसी की कटऑफ जनरल से 2.03567 अंक अधिक रही।
RRB Group D Cut Off Zone Wise 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने 22195 पदों पर भर्ती को लेकर आयोजित हुई सीबीटी बेस्ड ग्रुप डी लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी आरआरबी की रीजनल वेबसाइट्स पर फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। रिजल्ट के साथ साथ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी की गई है। इस बार आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। आरआरबी चेन्नई में अनूठा रुझान देखने को मिला है। यहां ओबीसी की कटऑफ 82.79168 अनारक्षित वर्ग (जनरल कैटेगरी) 80.75601 रही। यानी ओबीसी की कटऑफ जनरल से 2.03567 अंक अधिक रही।
कटऑफ के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश आरआरबी में अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के कटऑफ में 1 अंक से भी कम का फासला देखा गया। पटना में अनारक्षित 82.51333 और ओबीसी 82.51135 में केवल 0.00198 अंक का अंतर रहा। ईडब्ल्यूएस वर्ग की कट-ऑफ अधिकांश बोर्डों में ओबीसी और अनारक्षित से नीचे रही।
कोलकाता आरआरबी में काफी ऊंची कटऑफ
कोलकाता आरआरबी में सामान्य/अनारक्षित वर्ग की कट-ऑफ 84.16794 के साथ काफी अधिक रही। यहां अनुसूचित जाति (एससी) की कट-ऑफ 77.44996 भी कई अन्य बोर्डों की अनारक्षित कट-ऑफ के करीब पहुंच गई । पटना में अनारक्षित वर्ग की कट-ऑफ 82.51333 रही। गोरखपुर में कटऑफ 81.46204 दर्ज की गई।
कोलकाता आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ :
-अनारक्षित: 84.16794
-अन्य पिछड़ा वर्ग: 80.99859
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 74.02487
-अनुसूचित जाति: 77.44996
-अनुसूचित जनजाति: 66.59089
पटना आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 82.51333
-अन्य पिछड़ा वर्ग: 82.51135
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 77.46169
-अनुसूचित जाति: 70.47363
-अनुसूचित जनजाति: 66.61698
गोरखपुर आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 81.46204
-अन्य पिछड़ा वर्ग: 80.92605
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 77.91513
-अनुसूचित जाति: 75.26916
-अनुसूचित जनजाति: 71.03385
चेन्नई आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 80.75601
-अन्य पिछड़ा वर्ग : 82.79168
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 68.23448
-अनुसूचित जाति: 72.17547
-अनुसूचित जनजाति: 62.85505
अजमेर आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 80.68220
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 74.26305
-अनुसूचित जाति: 73.52516
-अनुसूचित जनजाति: 73.98527
-(अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं था)
रांची आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 80.51944
-अन्य पिछड़ा वर्ग: 78.94892
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 74.35296
-अनुसूचित जाति: 71.87366
-अनुसूचित जनजाति: 65.96492
चंडीगढ़ आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 80.25070
-अन्य पिछड़ा वर्ग: 79.33289
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 75.01708
-अनुसूचित जाति: 74.44865
-अनुसूचित जनजाति: 68.60230
भोपाल आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 79.81581
-अन्य पिछड़ा वर्ग: 79.75489
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 75.67089
-अनुसूचित जाति: 73.93395
-अनुसूचित जनजाति: 68.90590
बेंगलुरु आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 79.29352
-अन्य पिछड़ा वर्ग: 79.20791
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 73.51246
-अनुसूचित जाति: 71.47381
-अनुसूचित जनजाति: 73.92658
बिलासपुर आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 78.89454
-अन्य पिछड़ा वर्ग: 78.58082
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 73.24411
-अनुसूचित जाति: 72.78911
-अनुसूचित जनजाति: 65.82458
भुवनेश्वर आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 78.06946
-अन्य पिछड़ा वर्ग: 77.93389
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 69.56665
-अनुसूचित जाति: 69.64395
-अनुसूचित जनजाति: 58.62917
प्रयागराज आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 77.69152
-अन्य पिछड़ा वर्ग: 76.64195
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 73.54783
-अनुसूचित जाति: 73.24030
-अनुसूचित जनजाति: 64.55705
मुंबई आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 77.65710
-अन्य पिछड़ा वर्ग: 77.30953
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 72.44898
-अनुसूचित जाति: 72.54864
-अनुसूचित जनजाति: 64.60060
अहमदाबाद आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ:
-अनारक्षित: 77.28827
-अन्य पिछड़ा वर्ग: 76.45039
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 71.47350
-अनुसूचित जाति: 70.35536
-अनुसूचित जनजाति: 64.24586
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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