Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RRB Group D CBT: Railway Group D recruitment exam starts today 2 original ID proofs including Aadhaar required
RRB Group D : रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आज से, आधार समेत 2 ओरिजिनल ID प्रूफ जरूरी, कब तक मिलेगी एंट्री

RRB Group D : रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आज से, आधार समेत 2 ओरिजिनल ID प्रूफ जरूरी, कब तक मिलेगी एंट्री

संक्षेप:

RRB Group D Exam : रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आज 27 नवंबर से देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित होने जा रही है। एग्जाम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगा। रेलवे में ग्रुप डी के 32,438 पदों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

Thu, 27 Nov 2025 09:09 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

RRB Group D Exam : रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आज 27 नवंबर से देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित होने जा रही है। एग्जाम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। अभ्यर्थी सीबीटी शुरू होने से आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं। आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। रेलवे में ग्रुप डी के 32,438 पदों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सीबीटी का पैटर्न समझने के लिए अभ्यर्थियों को आरआरबी वेबसाइट पर मौजूद मॉक टेस्ट लिंक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अभ्यर्थियों को सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा। गलत पर एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

RRB Group D Exam

- एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट।

- 2 वैध फोटो ID (आधार अनिवार्य) । ऑरिजनल आधार कार्ड व उसकी फोटोकॉपी दोनों हो। अन्य फोटो आईडी में पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइंसेंस आदि ला सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में इस बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा इसलिए उन्हें अपना ऑरिजनल आधार कार्ड लाना होगा।

- दो पासपोर्ट आकार की फोटो जो फॉर्म में लगाई हो।

एग्ज़ाम - 27 नवंबर से 16 जनवरी 2026

पहली शिफ्ट: सुबह 9:00 बजे – 10:30 बजे

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 12:45 बजे – दोपहर 2:15 बजे

तीसरी शिफ्ट: शाम 4:30 बजे – शाम 6:00 बजे

- पेन सेंटर पर मिलेगा

-- बाएं हाथ के अंगूठे पर मेहंदी जैसी कोई चीज न लगाएं ताकि रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत न आए।

- मोबाइल फोन, पेजर, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, चूडी़, बेल्ड, ब्रेसलेट आदि के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

- सीबीटी में किसी भी प्रश्न के विकल्प को चुनने के बाद उम्मीदवार SAVE और फिर NEXT पर क्लिक करें। सेव नहीं किए गए उत्तर की चेकिंग नहीं होगी।

- किसी भी गड़बड़ी या अनियमितता में लिप्ट पाए जाने पर उम्मीदवार की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। साथ ही भविष्य में होने वाली आरआरबी भर्ती में वह नहीं बैठ पाएगा।

12 दिसंबर के बाद सेकेंड फेज

रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर कहा है कि ग्रुप डी लेवल-1 भर्ती के जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा फर्स्ट फेज में तय नहीं की गई है, उनकी परीक्षाएं 12 दिसंबर 2025 के बाद सेकेंड या आगामी चरणों में आयोजित की जाएंगी। आरआरबी गुवाहाटी ने कहा है कि परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम भर्ती बोर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आगामी अपडेट के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। आपको बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक होगा। 27 नवंबर और 28 नवंबर की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी चार चार दिन पहले अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

रेलवे में ग्रुप डी के 32438 पदों पर भर्ती

ग्रुप डी भर्ती के जरिए रेलवे में असिस्टेंट (एस एंड टी), सहायक (वर्कशॉप), असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरिज और वैगन, असिस्टेंट लोको शेड (डीजल), असिस्टेंट लोको शेड (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट ऑपरेशन (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट पी.वे, असिस्टेंट टीएल और एसी (वर्कशॉप), असिस्टेंट टीएल और एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी, पॉइंट्समैन बी ट्रैकमेंटेनर-IV के 32438 पद भरे जाएंगे।

ये भी पढ़ें:रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न, कर लें तैयारी

सीबीटी पैटर्न

सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।

सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत

यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।

ग्रुप डी चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

रेलवे ग्रुप डी भर्ती में परसेंटाइल से निकाली जाएगी मेरिट

रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की मेरिट निकालने के लिए परसेंटाइल स्कोर का इस्तेमाल करेगा। परसेंटाइल स्कोर उन सभी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बेस्ड होता है जो उस शिफ्ट के एग्जाम में शामिल हुए होते हैं। इसमें परीक्षार्थियों की प्रत्येक शिफ्ट के लिए प्राप्त अंकों को 100 से 0 के पैमाने में बदल दिया जाता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Rrb Group D Rrb Group D Exam Rrb Group D Admit Card अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।