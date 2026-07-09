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RRB Group D CBT : 22000 रेलवे ग्रुप डी भर्ती में 53 लाख आवेदन, फॉर्म रिजेक्ट हुआ या स्वीकार, स्टेटस जारी

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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RRB Group D Exam : 22000 पदों पर निकली रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के उम्मीदवारों का एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया गया है। वे चेक कर सकते हैं कि उनका आवेदन खारिज हुआ है या स्वीकार कर लिया गया है।

RRB Group D CBT : 22000 रेलवे ग्रुप डी भर्ती में 53 लाख आवेदन, फॉर्म रिजेक्ट हुआ या स्वीकार, स्टेटस जारी

RRB Group D Exam : 22000 पदों पर निकली रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के उम्मीदवारों का एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया गया है। वे चेक कर सकते हैं कि उनका आवेदन खारिज हुआ है या स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए उम्मीदवारों को www.rrbapply.gov.in पर अपने यूजर क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करना होगा। आवेदक तीन तरह की जानकारी चेक कर सकेंगे - (i) प्रोविजनली एक्सेप्टेड (अस्थायी रूप से स्वीकार), (ii) कंडीशनली एक्सेप्टेड (शर्तों के साथ स्वीकार) और (iii) रिजेक्टेड (अस्वीकृत) (अस्वीकृति के कारणों के साथ)। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक खुल गया है। आवेदन के स्टेटस के बारे में जानकारी देने के लिए, उम्मीदवार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आवेदन में दिए गए ईमेल आईडी पर SMS और ईमेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए 53 लाख युवाओं ने आवेदन किया है।

परीक्षा तीन से 21 अगस्त तक

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने ग्रुप डी लेवल-1 के विभिन्न पदों यानी ग्रुप-डी की सीबीटी का संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 3 से 21 अगस्त तक होगी। बिहार से 10 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। अभ्यर्थी परीक्षा से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइटों पर परीक्षा शहर और तिथि देख सकेंगे।

आधार सत्यापन अनिवार्य

परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड या ई-सत्यापन आधार का प्रिंटआउट साथ लाना होगा।

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कहां कितने पद

सर्वाधिक 11,032 पद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-फोर के हैं। प्वाइंट्समैन-बी के 5,053, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के 1,509 पदों समेत अन्य विभागों में नियुक्तियां होंगी। आरआरबी प्रयागराज के तहत 1,183 पद भरे जाएंगे, जिनमें 600 पद ट्रैक मेंटेनर के हैं।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

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क्या है रेलवे ग्रुप डी सीबीटी का पैटर्न

लिखित परीक्षा का पैटर्न पिछली बार जैसा ही रखा गया है। कोई बदलाव नहीं है। सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।

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नेगेटिव मार्किंग

आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत

यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।

नॉर्मलाइजेशन होगा

सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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