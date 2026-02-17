Hindustan Hindi News
RRB Group D Answer Key: रेलवे ग्रुप डी आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी, 23 फरवरी तक दर्ज करें आपत्ति

Feb 17, 2026 05:17 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
RRB Group D Answer Key: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी परीक्षा की ‘प्रोविजनल आंसर-की’ और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। इसके साथ ही, बोर्ड ने उन उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेकशन विंडो का लिंक भी एक्टिव कर दिया है।

RRB Group D Answer Key Download Link: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर परीक्षा की ‘प्रोविजनल आंसर-की’ और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। इसके साथ ही, बोर्ड ने उन उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेकशन विंडो का लिंक भी एक्टिव कर दिया है जिन्हें किसी प्रश्न या उत्तर पर संदेह है।

आंसर-की कैसे चेक करें?

उम्मीदवार रेलवे की क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जाकर अपना लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके आंसर-की देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर यह मिलान कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा विकल्प चुना था और रेलवे के अनुसार सही उत्तर क्या है। इससे उम्मीदवारों को अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी।

महत्वपूर्ण तिथियां और समय

रेलवे भर्ती बोर्ड ने आपत्ति दर्ज करने के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित की है:

आंसर-की देखने की शुरुआत: 17 फरवरी 2026 से।

आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि: 23 फरवरी 2026 (शाम 5 बजे तक)।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपनी आपत्तियां दर्ज करा दें।

आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया और शुल्क

यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि रेलवे द्वारा दिया गया कोई उत्तर गलत है या प्रश्न में कोई गलती है, तो वे इसे चुनौती दे सकते हैं। उम्मीदवार को प्रति प्रश्न 50 रुपये + बैंक सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा। यदि उम्मीदवार द्वारा उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है, तो यह शुल्क उस बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा जिससे भुगतान किया गया था। गलत पाई गई आपत्तियों के लिए कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

भुगतान के तरीके

रेलवे ने शुल्क जमा करने के लिए सभी प्रमुख डिजिटल माध्यमों को अनुमति दी है। अभ्यर्थी नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड (Visa/Master/Rupay) और UPI के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

अगला कदम: फाइनल आंसर-की और रिजल्ट

23 फरवरी तक प्राप्त सभी आपत्तियों की समीक्षा विषय एक्सपर्ट द्वारा की जाएगी। यदि आपत्तियां सही पाई जाती हैं, तो प्रश्न पत्र में सुधार किया जाएगा और उसके बाद 'फाइनल आंसर-की' जारी की जाएगी। इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा।

यह भर्ती प्रक्रिया रेलवे के विभिन्न विभागों में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, हेल्पर/असिस्टेंट और अन्य पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब बेसब्री से शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के अगले चरण का इंतजार कर रहे हैं।

