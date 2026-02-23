RRB Group D Answer Key 2026: रेलवे ग्रुप-D आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी मौका, यहां Direct Link
RRB Group D Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ग्रुप-D परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की पहले ही जारी कर दी थी और अब उस पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का समय आज 23 फरवरी 2026 को समाप्त हो रहा है।
RRB Group D Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ग्रुप-D परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों के लिए आज, 23 फरवरी 2026, का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड ने परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की पहले ही जारी कर दी थी और अब उस पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का समय समाप्त हो रहा है। यदि किसी उम्मीदवार को प्रश्नपत्र में किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर कोई संदेह है, तो वे आज ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
क्या है प्रक्रिया?
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें। पोर्टल पर ऑब्जेक्शन विंडो आज बंद हो जाएगी। इसके बाद किसी भी स्थिति में किसी भी प्रश्न पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार केवल उन्हीं प्रश्नों के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिनके उत्तर उन्हें गलत प्रतीत हो रहे हैं। आपत्ति दर्ज करते समय उम्मीदवारों को संबंधित प्रश्न संख्या और उसका सही प्रमाण या स्रोत भी अपलोड करना पड़ सकता है, ताकि बोर्ड के विशेषज्ञ उसकी समीक्षा कर सकें।
ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-
- सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर जाएं।
2. होमपेज पर 'RRB Group D Answer Key Objection Link' पर क्लिक करें।
3. अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
4. अपनी आपत्ति (प्रश्न संख्या और विकल्प) का चयन करें।
5. अपनी आपत्तियों को सही ढंग से दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
6. आपत्ति शुल्क का भुगतान (यदि लागू हो) ऑनलाइन माध्यमों से पूरा करें।
7. भविष्य के लिए अपने द्वारा सबमिट की गई आपत्ति का प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।
क्यों महत्वपूर्ण है यह प्रक्रिया?
आंसर-की पर आपत्तियां दर्ज करने का चरण परीक्षा प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है कि यदि बोर्ड की तरफ से प्रश्नपत्र या उत्तरों में कोई चूक हुई है, तो उसे फाइनल रिजल्ट से पहले सुधारा जा सके। एक्सपर्ट द्वारा आपत्तियों को चेक करने के बाद ही 'फाइनल आंसर-की' जारी की जाएगी। इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर मेरिट लिस्ट और अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे।
उम्मीदवारों के लिए खास सलाह
अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं या सर्वर पर भारी दबाव के कारण वेबसाइट धीमी हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें। अपनी आपत्ति आज ही जल्द से जल्द दर्ज कराएं।
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जल्द ही परीक्षा का फाइनल परिणाम और कट-ऑफ अंक जारी किए जाएंगे। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अगले चरणों (जैसे शारीरिक दक्षता परीक्षा) के लिए बुलाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स