RRB Group D Admit Card : रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा इसी महीने, ग्रुप डी एडमिट कार्ड और विस्तृत शेड्यूल कब आएंगे

RRB Group D Admit Card , Exam dates: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 17 नवंबर 2025 से दिसंबर अंत तक प्रस्तावित है। लेकिन अभी तक आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से इसका विस्तृत या फाइनल शेड्यूल, एग्जाम सिटी व एडमिट कार्ड को लेकर नोटिस जारी नहीं किया है।

Tue, 4 Nov 2025 11:04 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
RRB Group D Admit Card , Exam dates: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 17 नवंबर 2025 से दिसंबर अंत तक प्रस्तावित है। लेकिन अभी तक आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से इसका विस्तृत या फाइनल शेड्यूल, एग्जाम सिटी व एडमिट कार्ड को लेकर नोटिस जारी नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप डी भर्ती को लेकर कोर्ट में मामला लंबित है। आईटीआई या 10वीं पास योग्यता को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। इस परीक्षा से रेलवे में ग्रुप डी के 32438 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए 1 करोड़ से भी अधिक आवेदन आए हैं।

यह रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। इससे पहले आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया जा चुका है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या स्वीकार कर लिया गया है। अभ्यर्थी rrbapply.in पर जाकर लॉग इन कर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

आरआरबी ग्रुप डी

रेलवे ग्रुप डी एग्जाम सिटी व डेट डिटेल्स ( RRB Group D Exam City , Date ) परीक्षा से 10 दिन पहले जारी होगी। एग्जाम सिटी व डेट के साथ एससी व एसटी वर्ग की ट्रैवलिंग अथॉरिटी भी जारी होगी। वहीं उम्मीदवार के एडमिट कार्ड उनकी परीक्षा तिथि से चार-चार दिन पहले जारी होंगे। अभ्यर्थी अपने रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड व एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड के नोटिस से अनुमान लगाया जा सकता है कि रेलवे ग्रुप डी उम्मीदवारों की एग्जाम सिटी 7 नवंबर या 8 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। वहीं 17 नवंबर को जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट - सीबीटी ) होगी, उनके एडमिट कार्ड 13 या 14 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे।

ऑरिजनल आधार कार्ड या ई वेरिफाइड आधार कार्ड का प्रिंट आउट लाना जरूरी

परीक्षा केंद्र पर आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। ऐसे में एग्जाम सेंटर पर उम्मीदवारों को अपना ऑरिजनल आधार कार्ड या ई वेरिफाइड आधार कार्ड का प्रिंट आउट भी साथ लेना जाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्होंने पहले से आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो वे rrbapply.gov.in पर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करके अपनी पहचान ऑथेंटिकेट करें ताकि परीक्षा केंद्र में आसानी से प्रवेश हो सके। जिन्होंने आवेदन जमा करने के दौरान अपना आधार सत्यापित किया है, वे परीक्षा केंद्र पर आने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आधार UIDAI सिस्टम में अनलॉक स्थिति में हो ताकि असुविधा से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें:रेलवे में जेई के 2570 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू, छिनी ये छूट, देखें जोन वाइज

ग्रुप डी भर्ती के जरिए रेलवे में

असिस्टेंट (एस एंड टी), सहायक (वर्कशॉप), असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरिज और वैगन, असिस्टेंट लोको शेड (डीजल), असिस्टेंट लोको शेड (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट ऑपरेशन (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट पी.वे, असिस्टेंट टीएल और एसी (वर्कशॉप), असिस्टेंट टीएल और एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी, पॉइंट्समैन बी ट्रैकमेंटेनर-IV के पद भरे जाएंगे।

सीबीटी पैटर्न

सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।

सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत

यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।

ग्रुप डी चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

पुरुषों के लिए फिजिकल टेस्ट की शर्तें

- एक बार में 35 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी।

- 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

महिलाओं के लिए फिजिकल टेस्ट की शर्तें

- एक बार में 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी।

- 5 मिनट 40 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

पदों का ब्योरा- ग्रुप-डी, कुल पद : 32,438

(पदों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

- असिस्टेंट (एस एंड टी) पद : 2012

- असिस्टेंट (वर्कशॉप) पद : 3077

- असिस्टेंट (ब्रिज) पद : 301

- असिस्टेंट (कैरिएज एंड वैगन) पद : 2587

- असिस्टेंट लोको शेड (डीजल) पद : 420

- असिस्टेंट लोको शेड (इले.) पद : 950

- असिस्टेंट ऑपरेशंस (इले.) पद : 744

- असिस्टेंट पी-वे पद : 257

- असिस्टेंट टीएल एंड एसी पद : 1665

- असिस्टेंट (ट्रैक मशीन) पद : 799

- असिस्टेंट टीआरडी पद : 1381

- पॉइंट्समैन-बी पद : 5058

- ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV पद : 13187

आरआरसी के अनुसार पदों का विवरण

- नार्दर्न रेलवे (नई दिल्ली), पद : 4785

- नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे (गोरखपुर),पद : 1370

- नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (प्रयागराज),पद : 2020

- वेस्टर्न रेलवे (मुंबई), पद : 4672

- नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (जयपुर),पद : 1433

- साउथ वेस्टर्न रेलवे(हुबली), पद :

- वेस्ट सेंट्रल रेलवे (जबलपुर),पद : 1614

- ईस्ट कोस्ट रेलवे (भुवनेश्वर),पद : 964

-साउथ ईस्ट सेंट्रल (बिलासपुर),पद:1337

- साउथर्न रेलवे (चेन्नई),पद : 2694

- नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे,पद :2048

- ईस्टर्न रेलवे (कोलकाता),पद : 1817

- सेंट्रल रेलवे (मुंबई), पद : 3244

- ईस्ट सेंट्रल रेलवे (हाजीपुर), पद : 1251

- साउथ ईस्टर्न रेलवे(कोलकाता),पद:1044

- साउथ सेंट्रल रेलवे(सिकंदराबाद),पद :1642

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
