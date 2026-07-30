RRB Group D dates : 22000 रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का शेड्यूल बदला, 2 ID प्रूफ अनिवार्य, एडमिट कार्ड कब
RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 की कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। पहले यह परीक्षा 3 अगस्त से 21 अगस्त तक होनी थी लेकिन अब यह 3 अगस्त से 25 अगस्त तक होगी। रि
RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 की कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। पहले यह परीक्षा 3 अगस्त से 21 अगस्त तक होनी थी लेकिन अब यह 3 अगस्त से 25 अगस्त तक होगी। रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक अब रेलवे में ग्रुप डी के 22195 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने जा रही सीबीटी बेस्ड परीक्षा 3 से 6 अगस्त, 9 से 14 अगस्त, 17 से 21 अगस्त और 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी (कुल 16 दिन। बहुत से परीक्षार्थियों की एग्जाम सिटी जारी की जा चुकी है। नियम के मुताबिक परीक्षा का शहर, तिथि देखने तथा SC/ST उम्मीदवारों के लिए ट्रैवल अथॉरिटी डाउनलोड करने का लिंक उम्मीदवार की परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले सभी RRBs की आधिकारिक वेबसाइटों पर लाइव किया जा रहा है। ई कॉल लेटर परीक्षा तिथि से चार चार दिन पहले जारी किया जाएगा। यानी जिसकी परीक्षा 3 अगस्त को है, उनके एडमिट कार्ड 31 जुलाई को आएंगे।
दो आईडी प्रूफ लाने होंगे
आरआरबी ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को अपने साथ दो मूल पहचान पत्र (Original ID Proofs) लाने होंगे, जिनमें से एक वही होना चाहिए जिसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया था।
आधार कार्ड अनलॉक स्थिति में हो
परीक्षा केंद्र पर सुगम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका आधार अकाउंट UIDAI सिस्टम में अनलॉक स्थिति में हो।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।
क्या है रेलवे ग्रुप डी सीबीटी का पैटर्न
सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।
नेगेटिव मार्किंग
आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।
सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत
यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।
नॉर्मलाइजेशन होगा
सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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