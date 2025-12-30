RRB Group D Admit Card 2025: ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

संक्षेप: RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 32,438 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा की तारीखें और डाउनलोड करने का तरीका यहां जानें।

RRB Group D Admit Card 2025: भारतीय रेलवे में करियर बनाने की चाहत रखने वाले लाखों युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड (CEN 08/2024) जारी कर दिए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए रेलवे के विभिन्न विभागों में कुल 32,438 खाली पदों को भरा जाना है। जिन उम्मीदवारों ने इस मेगा भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब अपने संबंधित रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

RRB Group D Admit Card 2025: परीक्षा का शेड्यूल और पदों का विवरण रेलवे ग्रुप डी की यह परीक्षा कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। बोर्ड द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, सीबीटी (CBT) परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है और यह सिलसिला 10 फरवरी 2026 तक चलेगा। इतने लंबे समय तक चलने वाली इस परीक्षा में उम्मीदवारों की भारी तादाद को देखते हुए अलग अलग शिफ्ट और केंद्रों का निर्धारण किया गया है।

RRB Group D Admit Card 2025: एडमिट कार्ड को लेकर जरूरी नियम रेलवे भर्ती बोर्ड के नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों का विस्तृत एडमिट कार्ड उनकी परीक्षा तिथि से ठीक चार दिन पहले जारी किया जाता है। इस हॉल टिकट में परीक्षा की सटीक तारीख, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पूरा पता दिया होता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। बिना एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) के किसी भी हाल में परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा।

RRB Group D Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

1. सबसे पहले अपने संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट - rrbcdg.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर आपको "CEN 08/2024 (Level 1) CBT Admit Card" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

3. अब एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना 'रजिस्ट्रेशन नंबर' और 'पासवर्ड' (जो कि आपकी जन्मतिथि है) दर्ज करना होगा।

4. जानकारी भरने के बाद 'सबमिट' बटन दबाएं।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए कम से कम दो प्रिंटआउट निकालकर रख लें।