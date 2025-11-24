Hindustan Hindi News
RRB Group D Admit Card 2025: आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 का इंतजार, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

RRB Group D Admit Card 2025: आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 का इंतजार, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

संक्षेप:

RRB Group D Admit Card 2025: आरआरबी की ओर से जल्द ही ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक किया जाएगा।

Mon, 24 Nov 2025 08:43 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से जल्द ही ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बेसब्री से एडमिट कार्ड का इंतजार है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ग्रुप डी भर्ती परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड अपने रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।

ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुक 32,438 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

ग्रुप डी भर्ती के जरिए रेलवे में असिस्टेंट (एस एंड टी), सहायक (वर्कशॉप), असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरिज और वैगन, असिस्टेंट लोको शेड (डीजल), असिस्टेंट लोको शेड (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट ऑपरेशन (इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट पी.वे, असिस्टेंट टीएल और एसी (वर्कशॉप), असिस्टेंट टीएल और एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी, पॉइंट्समैन बी ट्रैकमेंटेनर-IV के पद भरे जाएंगे।

चयन प्रक्रिया-

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।

सीबीटी एग्जाम पैटर्न-

सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे। सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशतः यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।

RRB Group D Admit Card 2025: आरआरबी ग्रुप डी एडमिड कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइट पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

