RRB , GDS : 31 जनवरी को 10वीं पास के लिए खुलेगा नौकरियों का पिटारा, रेलवे Group D व GDS भर्ती के शुरू होंगे आवेदन
RRB Group D , GDS Vacancy 2026 : 31 जनवरी शनिवार का दिन 10वीं पास युवाओं के लिए झप्पर फाड़कर नौकरियां लेकर आएगा। शनिवार को रेलवे ग्रुप डी के 22000 पद और जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवकों के 28740 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इन दोनों भर्तियों में 10वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में 10वीं पास के साथ आईटीआई वालों को मौका मिलेगा। ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर 14 फरवरी 2026 तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी 2026 है, जबकि पहली मेरिट लिस्ट 28 फरवरी 2026 को जारी की जा सकती है। वहीं रेलवे ग्रुप डी (लेवल-1) भर्ती के लिए www.rrbapply.gov.in पर जाकर 2 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे।
जीडीएस व रेलवे भर्ती में बड़ा अंतर
रेलवे ग्रुप डी में चयन लिखित परीक्षा व फिजिकल टेस्ट से होगा जबकि जीडीएस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, चयन 10वीं मार्क्स के आधार पर बनी मेरिट से होगा।
India Post GDS Vacancy 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 की जरूरी जानकारी
आयु सीमा
- न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।
- अधिकतम आयुसीमा में अनुसूचित जाति को पांच वर्ष, ओबीसी वर्ग को तीन साल की छूट प्रदान की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता - 10वीं कक्षा मैथ्स और अंग्रेजी के साथ पास होना जरूरी। जिस सर्किल के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान हो।
अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान हो। साइकिल चलाना भी आता हो।
वेतनमान (पद के अनुसार)
- बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से -29,380 रुपये।
- एबीपीएम/ डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से -24,470 रुपये।
चयन प्रक्रिया
- उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। चयन के बाद शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को पहले अपने संबंधित डिविजनल हेड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा।
- उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।
जनरल व ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन फीस - 100 रुपये। एससी, एसटी व सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है।
डाक विभाग जीडीएस स्टेट वाइज लिस्ट
राज्य या सर्किल वैकेंसी
आंध्र प्रदेश 1060
असम 639
बिहार 1347
छत्तीसगढ़ 1155
दिल्ली 42
गुजरात 1830
हरियाणा 270
हिमाचल प्रदेश 520
जम्मू / कश्मीर 267
झारखंड 908
कर्नाटक 1023
केरल 1691
मध्य प्रदेश 2120
महाराष्ट्र 3553
उत्तर पूर्वी 1014
ओडिशा 1191
पंजाब 262
राजस्थान 634
तमिलनाडु 2009
तेलंगाना 609
उत्तर प्रदेश 3169
उत्तराखंड 445
पश्चिम बंगाल 2982
कुल खाली पदों की संख्या 28740
RRB Group D Vacancy 2026: रेलवे ग्रुप डी भर्ती की डिटेल
आयु सीमा
इस भर्ती के लिए 18 से 33 आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।
सीबीटी पैटर्न
सीबीटी 90 मिनट का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस व मैथमेटिक्स से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंसी व रीजनिंग और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से आएंगे।
सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।
सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।
सीबीटी में सभी वर्गों का न्यूनतम पासिंग प्रतिशत: यूआर-40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस-40 फीसदी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30 फीसदी, एससी-30 फीसदी, एसटी-30 फीसदी।
चयनितों कों 18000/- रुपये (लेवल-1) का पे स्केल मिलेगा।
आवेदन शुल्क
जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस वर्ग को आवेदन के लिए 500 रुपये का शुल्क देना होगा। हालांकि अगर फर्स्ट स्टेज सीबीटी परीक्षा में आप बैठते हैं तो 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे।