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RRB : CBT नहीं TBT बेस्ड होंगे एग्जाम, रेलवे भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव, रेल मंत्री ने किया ऐलान

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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RRB Recruitment Exams : रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं जल्द ही सीबीटी की जगह टीबीटी बेस्ड होंगी। टीबीटी में उम्मीदवार पारंपरिक पेन और पेपर या डेस्कटॉप कंप्यूटर के बजाय हाथ में पकड़े जाने वाले टैबलेट पर डिजिटल रूप से परीक्षा देते हैं।

RRB : CBT नहीं TBT बेस्ड होंगे एग्जाम, रेलवे भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव, रेल मंत्री ने किया ऐलान

RRB Recruitment Exams : रेलवे की सभी विभागीय भर्ती परीक्षाएं अब सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ट मोड से होंगी। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में अब टैबलेट आधारित टेस्टिंग (टीबीटी) का दायरा बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, सटीक बनाने और तकनीक आधारित प्रणाली लागू करने पर बल दिया है। उन्होंने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आरआरबी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागीय परीक्षाओं को सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के जरिए कराने तथा टैबलेट आधारित टेस्टिंग (टीबीटी) का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया।

क्या है टीबीटी बेस्ट एग्जाम

TBT मोड एग्जाम यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट। यह परीक्षा का एक ऐसा तरीका है जिसमें उम्मीदवार पारंपरिक पेन और पेपर या डेस्कटॉप कंप्यूटर के बजाय हाथ में पकड़े जाने वाले टैबलेट पर डिजिटल रूप से परीक्षा देते हैं। भर्ती बोर्ड और विभिन्न संगठन स्टैंडर्ड परीक्षाओं के सुरक्षित और आधुनिक विकल्प के तौर पर टीबीटी को तेजी से अपना रहे हैं। टीबीटी एग्जाम में उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर दिए गए सुरक्षित टचस्क्रीन टैबलेट पर सवाल पढ़ते हैं। उम्मीदवार या तो सीधे टैबलेट स्क्रीन पर जवाब चुन सकते हैं। इसकी सुरक्षा और पारदर्शिता मजबूत है। सवाल एन्क्रिप्टेड होते हैं और परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही टैबलेट पर लोड किए जाते हैं, जिससे पेपर लीक होने और नकल करने का जोखिम बहुत कम हो जाता है।

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वित्त वर्ष 2025-26 में 6 तरह की भर्तियों में 43781 उम्मीदवारों का चयन

रेलवे ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में छह श्रेणियों में 47,084 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए 43,781 उम्मीदवारों का चयन किया। इनमें सहायक लोको पायलट (RRB ALP) के लिए 18,799, टेक्नीशियन के लिए 14,298, उप-निरीक्षक के लिए 452, कॉन्स्टेबल के लिए 4,208, कनिष्ठ अभियंता के लिए 7,951 और अर्ध चिकित्सकीय श्रेणी के लिए 1,376 रिक्तियां शामिल हैं।

रेलवे ने कहा कि भारतीय रेलवे लगातार और समय पर भर्ती की पहल के ज़रिए अपने श्रम बल को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और उन्नत तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ संगठन का लक्ष्य अलग-अलग श्रेणी में प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना और उन्हें शामिल करना है।

बड़े लेवल पर होती है रेलवे भर्ती परीक्षा

रेलवे के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया काफी जटिल और बड़े पैमाने पर होती है, जिसमें देश भर के कई शहरों और केंद्रों में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए ये कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं कई शिफ्ट में आयोजित की जाती हैं और अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए 15 भाषाओं में आयोजित की जाती हैं। इस मल्टी-सिटी, मल्टी-शिफ्ट और मल्टी-लिंगुअल (कई शहरों, कई शिफ्टों और कई भाषाओं वाले) सिस्टम में पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता, मानकीकरण और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर तालमेल और मज़बूत टेक्नोलॉजी सिस्टम की ज़रूरत है।

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सालाना भर्ती कैलेंडर से युवाओं को फायदा हुआ

बैठक के दौरान वैष्णव ने कहा कि सालाना भर्ती कैलेंडर और रिक्तियों की तिमाही सूचनाओं को उम्मीदवारों ने काफी पसंद किया है। उन्होंने कहा कि कैलेंडर-आधारित भर्ती प्रक्रिया से उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की बेहतर योजना बनाने में मदद मिली है। इससे भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा निश्चितता आती है। लगातार सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए, रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे भर्ती प्रणाली को टेक्नोलॉजी, तेज प्रक्रियाओं और ज़्यादा जवाबदेही के इस्तेमाल से लगातार बेहतर होते रहना चाहिए।

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सीबीटी से टीबीटी में बदले भर्ती परीक्षाएं

उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को सीबीटी मोड में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की और जोर दिया कि जहां भी संभव हो ज्यादा से ज्यादा टैबलेट आधारित परीक्षाएं शुरू की जानी चाहिए ताकि भर्ती प्रक्रिया तेज, ज्यादा कुशल और यूजर-फ्रेंडली बन सके।

उम्मीदवारों के साथ बातचीत करें

रेल मंत्री ने रेलवे भर्ती बोर्डों को उम्मीदवारों और हितधारकों के साथ बातचीत मजबूत करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी का तुरंत सही जानकारी से जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि उम्मीदवारों को सही अपडेट मिलें और भर्ती प्रक्रिया में उनका भरोसा बना रहे।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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