Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

RRB Exam dates : रेलवे टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा की तिथियां बदलीं, 6000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

Feb 25, 2026 01:17 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

RRB Technician Exam dates : रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया है। आरआरबी ने नोटिस जारी कर कहा है कि टेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड-III के सीबीटी एग्जाम अब 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च, 2026 को होंगे।

RRB Exam dates : रेलवे टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा की तिथियां बदलीं, 6000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

RRB Technician Exam dates : रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा (CEN 02/2025) के शेड्यूल में बदलाव किया है। आरआरबी ने नोटिस जारी कर कहा है कि टेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड-III के सीबीटी एग्जाम अब 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च, 2026 को होंगे। पहले यह 5 से 9 मार्च के बीच होने थे। इस भर्ती से टेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल के 183 पदों और टेक्नीशियन ग्रेड-III के 6055 पदों पर भर्ती होगी। टेक्नीशियन ग्रेड-I लेवल-5 का पद है और टेक्नीशियन ग्रेड-III लेवल-2 का पद है।

पहचान और आधार

कैंडिडेट्स को वही ओरिजिनल फोटो पहचान डॉक्यूमेंट लाना होगा जो एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान जमा किया गया था। अगर पहचान डॉक्यूमेंट पहले दी गई डिटेल्स से मैच नहीं करता है, तो एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। नोटिस में उन कैंडिडेट्स को भी सलाह दी गई है जिन्होंने एप्लीकेशन स्टेज पर आधार वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है, वे यह पक्का कर लें कि उनका आधार UIDAI सिस्टम में अनलॉक स्टेटस में रहे। यह तरीका एग्जाम वेन्यू पर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के दौरान देरी से बचने के लिए है।

चयन - लिखित परीक्षा (सीबीटी), मेडिकल टेस्ट व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन । सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

टेक्नीशियन ग्रेड - I सीबीटी एग्जाम पैटर्न

90 मिनट का समय मिलेगा और इसमें 100 प्रश्न होंगे। इसे क्वॉलिफाई करने के लिए भी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 40%, ओबीसी उम्मीदवारों को 30%, एससी को 30% और एसटी उम्मीदवारों को 25% अंक हासिल करने होंगे। जनरल अवेयरनेस से 10, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस से 20, मैथ्स से 20, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न एक एक नंबर का होगा।

ये भी पढ़ें:RRB : रेलवे में 19000 से ज्यादा SC, ST, OBC पदों के लिए नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी
ये भी पढ़ें:रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 11127 पदों पर होगी भर्ती,देखें जोनवाइज वैकेंसी
ये भी पढ़ें:प्रमोशन की खाली सीटें सीधी भर्ती से भरेगा रेलवे भर्ती बोर्ड

टेक्नीशियन ग्रेड - III - सीबीटी एग्जाम पैटर्न

90 मिनट का समय मिलेगा और इसमें 100 प्रश्न होंगे। इसे क्वॉलिफाई करने के लिए भी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 40%, ओबीसी उम्मीदवारों को 30%, एससी को 30% और एसटी उम्मीदवारों को 25% अंक हासिल करने होंगे। जनरल अवेयरनेस से 10, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25, मैथ्स से 25, जनरल साइंस से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न एक एक नंबर का होगा।

इस बार भी पिछली बार की तरह आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती में सिर्फ एक ही पेपर होगा। यह आवेदकों के लिए बड़ी राहत है। वर्ष 2018 में जब 26000 एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती निकली थी तब टेक्नीशियन पद के लिए दो चरणों का सीबीटी एग्जाम लिया गया था।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
RRB Alp RRB Recruitment Railway Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।