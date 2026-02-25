RRB Exam dates : रेलवे टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा की तिथियां बदलीं, 6000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
RRB Technician Exam dates : रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा (CEN 02/2025) के शेड्यूल में बदलाव किया है। आरआरबी ने नोटिस जारी कर कहा है कि टेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड-III के सीबीटी एग्जाम अब 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च, 2026 को होंगे। पहले यह 5 से 9 मार्च के बीच होने थे। इस भर्ती से टेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल के 183 पदों और टेक्नीशियन ग्रेड-III के 6055 पदों पर भर्ती होगी। टेक्नीशियन ग्रेड-I लेवल-5 का पद है और टेक्नीशियन ग्रेड-III लेवल-2 का पद है।
पहचान और आधार
कैंडिडेट्स को वही ओरिजिनल फोटो पहचान डॉक्यूमेंट लाना होगा जो एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान जमा किया गया था। अगर पहचान डॉक्यूमेंट पहले दी गई डिटेल्स से मैच नहीं करता है, तो एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। नोटिस में उन कैंडिडेट्स को भी सलाह दी गई है जिन्होंने एप्लीकेशन स्टेज पर आधार वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है, वे यह पक्का कर लें कि उनका आधार UIDAI सिस्टम में अनलॉक स्टेटस में रहे। यह तरीका एग्जाम वेन्यू पर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के दौरान देरी से बचने के लिए है।
चयन - लिखित परीक्षा (सीबीटी), मेडिकल टेस्ट व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन । सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।
टेक्नीशियन ग्रेड - I सीबीटी एग्जाम पैटर्न
90 मिनट का समय मिलेगा और इसमें 100 प्रश्न होंगे। इसे क्वॉलिफाई करने के लिए भी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 40%, ओबीसी उम्मीदवारों को 30%, एससी को 30% और एसटी उम्मीदवारों को 25% अंक हासिल करने होंगे। जनरल अवेयरनेस से 10, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस से 20, मैथ्स से 20, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न एक एक नंबर का होगा।
टेक्नीशियन ग्रेड - III - सीबीटी एग्जाम पैटर्न
90 मिनट का समय मिलेगा और इसमें 100 प्रश्न होंगे। इसे क्वॉलिफाई करने के लिए भी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 40%, ओबीसी उम्मीदवारों को 30%, एससी को 30% और एसटी उम्मीदवारों को 25% अंक हासिल करने होंगे। जनरल अवेयरनेस से 10, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25, मैथ्स से 25, जनरल साइंस से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न एक एक नंबर का होगा।
इस बार भी पिछली बार की तरह आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती में सिर्फ एक ही पेपर होगा। यह आवेदकों के लिए बड़ी राहत है। वर्ष 2018 में जब 26000 एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती निकली थी तब टेक्नीशियन पद के लिए दो चरणों का सीबीटी एग्जाम लिया गया था।
लेखक के बारे में
