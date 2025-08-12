RRB Exam dates : Railway Ministerial and Isolated Recruitment exam dates out admit card exam city updates RRB Exam dates : रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी की मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा की तिथियां, Career Hindi News - Hindustan
RRB Exam dates : रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी की मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा की तिथियां

RRB Exam dates 2025 : रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने भारतीय रेलवे में मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती परीक्षा की तिथियां जारी कर दी है। आरआरबी मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 सितंबर से 12 सितंबर 2025 तक होगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 07:57 AM
RRB Ministerial Isolated Recruitment Exam dates 2025 : रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने भारतीय रेलवे में मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती परीक्षा की तिथियां जारी कर दी है। आरआरबी मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 सितंबर से 12 सितंबर 2025 तक होगा। एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप व ट्रैवलिंग अथॉरिटी परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से चार चार दिन पहले जारी होगा। इस भर्ती परीक्षा के तहत शिक्षक समेत विभिन्न तरह के 1036 पदों पर बहाली होगी।

किन किन पदों पर निकली हैं वैकेंसी

स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी शिक्षक) - 187

साइंटिफिक सुपरवाइजर (एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग)- 3

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी शिक्षक) - 338

चीफ लॉ असिस्टेंट - 54

पब्लिक प्रोसीक्यूटर - 20

पीटीआई (इंग्लिश मीडियम)- 18

साइंटिफिक असिस्टेंट / ट्रेनिंग- 2

जूनियर अनुवादक हिंदी - 130

सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर - 03

स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर - 59

लाइब्रेरियन- 10

म्यूजिक शिक्षिका महिला - 03

प्राइमरी रेलवे शिक्षक - 188

सहायक शिक्षिका महिला जूनियर स्कूल - 02

लैब असिस्टेंट / स्कूल - 07

लैब असिस्टेंट ग्रेड III (केमिस्ट व मेटालर्जिकल ) - 12

इस भर्ती के आवेदन फरवरी 2025 में लिए गए थे। आवेदकों के अपने परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार था।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों का आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपना मूल आधार कार्ड या ई-सत्यापित आधार का प्रिंटआउट लाना आवश्यक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्होंने पहले से आधार सत्यापन नहीं किया है, तो वे www.rrbapply.gov.in पर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करके अपनी पहचान प्रमाणित करें ताकि परीक्षा केंद्र में आसानी से प्रवेश हो सके। परीक्षा केंद्र पर आने से पहले उनका आधार UIDAI में अनलॉक हो ताकि असुविधा से बचा जा सके।

