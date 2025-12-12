Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
RRB Exam Calendar 2026-27 जारी; ALP, NTPC, JE और ग्रुप D भर्ती का पूरा शेड्यूल देखें

rrb exam calendar 2026-27 : रेलवे की 2026-27 भर्ती का पूरा कैलेंडर जारी होने से उम्मीदवारों की तैयारी अब तय दिशा में आगे बढ़ सकेगी। ALP से लेकर ग्रुप D तक सभी भर्तियों की टाइमलाइन अब साफ है।

Dec 12, 2025 07:06 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
rrb exam calendar 2026-27 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आखिरकार 2026-27 की सभी बड़ी भर्तियों का टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को ALP, NTPC, JE, टेक्नीशियन, मिनिस्टीरियल कैटेगरी या ग्रुप D जैसी भर्तियों का इंतजार था, वे अब पूरे साल की नोटिफिकेशन टाइमलाइन साफ-साफ देख सकते हैं।

रेलवे ने फिलहाल सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज का कैलेंडर जारी किया है। एग्जाम डेट्स बाद में बताए जाएंगी, लेकिन इतना तय है कि फरवरी 2026 से भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से शुरू होने जा रही है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक RRB पोर्टल को ही फॉलो करें।

rrb exam calendar 2026-27 : RRB Exam Calendar डाउनलोड कैसे करें?

  • रेलवे की आधिकारिक साइट पर जाएं indianrailways.gov.in
  • होमपेज पर “What’s New” या “Notification” सेक्शन खोलें
  • “RRB Exam Calendar 2026” पर क्लिक करें
  • PDF खुल जाएगी, ध्यान से सभी टाइमलाइन पढ़ें
  • PDF अपने डिवाइस में सेव करें
  • चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं

rrb exam calendar 2026-27 : यहां देखें पूरा टाइमलाइन, किस महीने कौन-सी भर्ती?

भर्तीनोटिफिकेशन
RRB ALPफरवरी 2026
RRB Technicianमार्च 2026
RRB Section Controllerअप्रैल 2026
RRB JE / DMS / CMAजुलाई 2026
RRB NTPCअगस्त 2026
RRB Ministerial & Isolatedसितंबर 2026
RRB Group Dअक्टूबर 2026
Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
