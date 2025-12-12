Hindi Newsकरियर न्यूज़rrb exam calendar 2026 27 alp ntpc je group d notification schedule
RRB Exam Calendar 2026-27 जारी; ALP, NTPC, JE और ग्रुप D भर्ती का पूरा शेड्यूल देखें
संक्षेप:
rrb exam calendar 2026-27 : रेलवे की 2026-27 भर्ती का पूरा कैलेंडर जारी होने से उम्मीदवारों की तैयारी अब तय दिशा में आगे बढ़ सकेगी। ALP से लेकर ग्रुप D तक सभी भर्तियों की टाइमलाइन अब साफ है।
Dec 12, 2025
rrb exam calendar 2026-27 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आखिरकार 2026-27 की सभी बड़ी भर्तियों का टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को ALP, NTPC, JE, टेक्नीशियन, मिनिस्टीरियल कैटेगरी या ग्रुप D जैसी भर्तियों का इंतजार था, वे अब पूरे साल की नोटिफिकेशन टाइमलाइन साफ-साफ देख सकते हैं।
रेलवे ने फिलहाल सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज का कैलेंडर जारी किया है। एग्जाम डेट्स बाद में बताए जाएंगी, लेकिन इतना तय है कि फरवरी 2026 से भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से शुरू होने जा रही है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक RRB पोर्टल को ही फॉलो करें।
rrb exam calendar 2026-27 : RRB Exam Calendar डाउनलोड कैसे करें?
- रेलवे की आधिकारिक साइट पर जाएं indianrailways.gov.in
- होमपेज पर “What’s New” या “Notification” सेक्शन खोलें
- “RRB Exam Calendar 2026” पर क्लिक करें
- PDF खुल जाएगी, ध्यान से सभी टाइमलाइन पढ़ें
- PDF अपने डिवाइस में सेव करें
- चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं
rrb exam calendar 2026-27 : यहां देखें पूरा टाइमलाइन, किस महीने कौन-सी भर्ती?
,
|भर्ती
|नोटिफिकेशन
|RRB ALP
|फरवरी 2026
|RRB Technician
|मार्च 2026
|RRB Section Controller
|अप्रैल 2026
|RRB JE / DMS / CMA
|जुलाई 2026
|RRB NTPC
|अगस्त 2026
|RRB Ministerial & Isolated
|सितंबर 2026
|RRB Group D
|अक्टूबर 2026
