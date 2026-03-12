Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

RRB Exam : यूपी में रेलवे भर्ती परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़ा बिहार का युवक, हाथ पर लिखे थे फार्मूले

Mar 12, 2026 07:20 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में गोरखपुर से एक नकलची को पकड़ा गया है। यह बिहार का है। इसके हाथ पर मैथ्स व साइंस के फॉर्मूले लिखे मिले हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

RRB Exam : यूपी में रेलवे भर्ती परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़ा बिहार का युवक, हाथ पर लिखे थे फार्मूले

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से आयोजित टेक्निकल ग्रेड-3 परीक्षा के दौरान गोरखपुर के एक सेंटर से नकलची दबोचा गया। अभ्यर्थी ने अपने हाथ पर मैथ्स और साइंस का फार्मूला लिखा था। संदेह होने पर कक्ष निरीक्षक ने उसकी जांच की। रेलवे आब्जर्वर विटेलियस बेक की तहरीर पर चिलुआताल थाने में मंगलवार शाम बिहार के मधुबनी जिले के फलपरास क्षेत्र के महादेव निवासी अभ्यर्थी राजन प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, भारतीय रेलवे में विभिन्न ट्रेडों (फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर) में तकनीशियनों की भर्ती के लिए आरआरबी टेक्निकल ग्रेड तीन की परीक्षा विभिन्न तिथियों 6, 9, 10 और 13 को आयोजित की जा रही है। यह 100 अंकों की ऑनलाइन (सीबीटी) परीक्षा है। यह परीक्षा मुख्य रूप से गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और जागरूकता पर आधारित है जिसमें नेगेटिव मार्किंग (1/3) होती है। ऑब्जर्वर ने तहरीर देते हुए बताया कि मंगलवार को गोरखपुर के फर्टिलाइजर स्थित एक सेंटर पर दूसरी पाली की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान लैब-2 में डयूटी पर तैनात कक्ष निरीक्षक अफसाना ने अभ्यर्थी राजन प्रकाश पर शक हुआ। संदिग्ध लगने पर कक्ष निरीक्षक ने पकड़कर उसकी तलाशी शुरू की।

ये भी पढ़ें:RRB : रेलवे में 19000 से ज्यादा SC, ST, OBC पदों के लिए नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी

जांच के दौरान पाया गया कि अभ्यर्थी ने बाएं हाथ पर कुछ लिखा हुआ था। पढ़ने पर पता चला कि मैथ्स और साइंस का फार्मूला है। इस बारे में जब अभ्यर्थी से पूछताछ की गई तो वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। कक्ष निरीक्षक ने तत्काल इसकी सूचना वीसीओ नितिन पांडेय को दी। रेलवे आब्जर्वर विटेलियस बेक के माध्यम से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर को इस बारे में अवगत कराया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर ने अभ्यर्थी के खिलाफ एफआईआर कराने का निर्देश दिया।

ये भी पढ़ें:जारी होने वाला है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एडमिड कार्ड, Direct Link

अभ्यर्थी से पूछताछ कर रही है पुलिस

इसके बाद रेलवे आब्जर्वर ने चिलुआताल थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराई। अभ्यर्थी को भी कानूनी कार्रवाई के लिए चिलुआताल पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। चिलुआताल थाना प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि आब्जर्वर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:21997 रेलवे ग्रुप डी भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि करीब, इन्हें दौड़ से छूट

आपको बता दें कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड-III के सीबीटी एग्जाम 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च, 2026 को प्रस्तावित हैं। इस भर्ती से टेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल के 183 पदों और टेक्नीशियन ग्रेड-III के 6055 पदों पर भर्ती होगी। टेक्नीशियन ग्रेड-I लेवल-5 का पद है और टेक्नीशियन ग्रेड-III लेवल-2 का पद है।

चयन - लिखित परीक्षा (सीबीटी), मेडिकल टेस्ट व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन । सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
RRB Recruitment Railway Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।