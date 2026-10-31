आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 3 से 5 नवंबर तक होगी परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

RRB ALP Admit Card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती 2026 की सीबीटी-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।

आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का एडमिट कार्ड जारी

आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026 की परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती 2026 की सीबीटी-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 11127 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। बता दें कि परीक्षा 3 से 5 नवंबर 2026 तक आयोजित होगी। जिन उम्मीदवारों ने CEN 01/2026 के तहत आवेदन किया है, वे अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी।

कहां से डाउनलोड करें? उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या अपने क्षेत्रीय RRB के पोर्टल पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तैयार रखें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

RRB ALP एडमिट कार्ड 2026 ऐसे करें डाउनलोड उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

1. सबसे पहले अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. होम पेज पर आरआरबी एलपी सीबीटी 1 एडमिट कार्ड 2026 या E-Call Letter के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

4. लॉगिन करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

5. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

6. इसमें अपना नाम, रोल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र का पता जांच लें।

7. एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कम से कम दो प्रिंटआउट निकाल लें।

पासवर्ड भूलने पर क्या करें? अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो लॉगिन पेज पर दिए गए Forgot Password विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, एडमिट कार्ड में नाम, फोटो या दूसरी किसी जानकारी में गलती होने पर तुरंत अपने क्षेत्रीय RRB से संपर्क करें।

एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी जानकारियां होंगी? RRB ALP का एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार और परीक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई होंगी। इनमें शामिल हैं-

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर

जन्मतिथि और कैटेगरी

उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा का नाम और पद

परीक्षा की तारीख और शिफ्ट का समय

रिपोर्टिंग टाइम और गेट बंद होने का समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश उम्मीदवारों को सलाह है कि एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारियों को अच्छी तरह पढ़ लें। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक वैध ओरिजिनल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना जरूरी है।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आगे क्या होगा? RRB ALP भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। सीबीटी-1 परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया इस प्रकार आगे बढ़ेगी:

CBT-1: पहली कंप्यूटर आधारित परीक्षा 3 से 5 नवंबर 2026 तक होगी।

CBT-2: सीबीटी-1 में सफल उम्मीदवारों को दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी।

CBAT: सीबीटी-2 के बाद कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित किया जाएगा।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: इस चरण में उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों की जांच होगी।