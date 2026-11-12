आरआरबी एएलपी भर्ती में 3500 वैकेंसी बढ़ीं, अब 14627 पद, जोनवाइज वैकेंसी, 3 अन्य बड़े बदलाव

रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट भर्ती 2026 के लिए पदों में बढ़ोतरी की है। केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के तहत पहले अधिसूचित 11127 रिक्तियों को बढ़ाकर अब 14627 कर दिया गया है। यानी 3500 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं।

रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट भर्ती 2026 के लिए पदों में बढ़ोतरी की है। केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के तहत पहले अधिसूचित 11127 रिक्तियों को बढ़ाकर अब 14627 कर दिया गया है। यानी 3500 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं। बोर्ड ने 10 नवंबर को संशोधन पत्र जारी कर संशोधित रिक्तियों का ब्योरा और जानकारी दी है। बोर्ड के अनुसार यह बढ़ोतरी विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे से प्राप्त अतिरिक्त रिक्तियों की मांग के आधार पर की गई है। शेष सभी नियम व शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। बिहार से जुड़े तीन बोर्डों में कुल 2351 पद हैं। इसमें पटना में 153, मुजफ्फरपुर में 342 और रांची में 1856 पद शामिल हैं।

रेलवे एएलपी जोनवाइज वैकेंसी 2026 अहमदाबाद भर्ती बोर्ड: पश्चिम रेलवे: अनारक्षित: 210, अनुसूचित जाति: 78, अनुसूचित जनजाति: 39, अन्य पिछड़ा वर्ग: 139, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 51; कुल पद: 517 (भूतपूर्व सैनिक: 51)।

अजमेर भर्ती बोर्ड: उत्तर पश्चिम रेलवे: अनारक्षित: 262, अनुसूचित जाति: 97, अनुसूचित जनजाति: 59, अन्य पिछड़ा वर्ग: 142, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 40; कुल पद: 600 (भूतपूर्व सैनिक: 60)।

पश्चिम मध्य रेलवे: अनारक्षित: 56, अनुसूचित जाति: 18, अनुसूचित जनजाति: 0, अन्य पिछड़ा वर्ग: 32, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 12; कुल पद: 118 (भूतपूर्व सैनिक: 12)।

प्रयागराज भर्ती बोर्ड: उत्तर मध्य रेलवे: अनारक्षित: 284, अनुसूचित जाति: 37, अनुसूचित जनजाति: 27, अन्य पिछड़ा वर्ग: 65, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 44; कुल पद: 457 (भूतपूर्व सैनिक: 45)।

उत्तर रेलवे: अनारक्षित: 62, अनुसूचित जाति: 23, अनुसूचित जनजाति: 11, अन्य पिछड़ा वर्ग: 42, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 15; कुल पद: 153 (भूतपूर्व सैनिक: 15)।

बेंगलुरु भर्ती बोर्ड: दक्षिण पश्चिम रेलवे: अनारक्षित: 80, अनुसूचित जाति: 31, अनुसूचित जनजाति: 15, अन्य पिछड़ा वर्ग: 54, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 20; कल पद: 200 (भूतपूर्व सैनिक: 20)।

भोपाल भर्ती बोर्ड: पश्चिम मध्य रेलवे: अनारक्षित: 194, अनुसूचित जाति: 74, अनुसूचित जनजाति: 23, अन्य पिछड़ा वर्ग: 117, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 15; कुल पद: 423 (भूतपूर्व सैनिक: 42)।

पश्चिम रेलवे: अनारक्षित: 29, अनुसूचित जाति: 13, अनुसूचित जनजाति: 0, अन्य पिछड़ा वर्ग: 14, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 4; कुल पद: 60 (भूतपूर्व सैनिक: 6)।

भुवनेश्वर भर्ती बोर्ड: पूर्व तट रेलवे: अनारक्षित: 545, अनुसूचित जाति: 179, अनुसूचित जनजाति: 90, अन्य पिछड़ा वर्ग: 308, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 129; कुल पद: 1,251 (भूतपूर्व सैनिक: 125)।

बिलासपुर भर्ती बोर्ड: मध्य रेलवे: अनारक्षित: 131, अनुसूचित जाति: 48, अनुसूचित जनजाति: 24, अन्य पिछड़ा वर्ग: 87, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 32; कुल पद: 322 (भूतपूर्व सैनिक: 32)।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे: अनारक्षित: 167, अनुसूचित जाति: 59, अनुसूचित जनजाति: 29, अन्य पिछड़ा वर्ग: 105, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 40; कुल पद: 400 (भूतपूर्व सैनिक: 40)।

चंडीगढ़ भर्ती बोर्ड: उत्तर रेलवे: अनारक्षित: 56, अनुसूचित जाति: 39, अनुसूचित जनजाति: 23, अन्य पिछड़ा वर्ग: 49, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 20; कुल पद: 187 (भूतपूर्व सैनिक: 19)।

चेन्नई भर्ती बोर्ड: दक्षिण रेलवे: अनारक्षित: 93, अनुसूचित जाति: 24, अनुसूचित जनजाति: 14, अन्य पिछड़ा वर्ग: 41, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 14; कुल पद: 186 (भूतपूर्व सैनिक: 19)।

गोरखपुर भर्ती बोर्ड: पूर्वोत्तर रेलवे: अनारक्षित: 28, अनुसूचित जाति: 11, अनुसूचित जनजाति: 37, अन्य पिछड़ा वर्ग: 17, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 12; कुल पद: 105 (भूतपूर्व सैनिक: 10)।

गुवाहाटी भर्ती बोर्ड:

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे: अनारक्षित: 272, अनुसूचित जाति: 109, अनुसूचित जनजाति: 63, अन्य पिछड़ा वर्ग: 164, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 68; कुल पद: 676 (भूतपूर्व सैनिक: 68)।

जम्मू-श्रीनगर भर्ती बोर्ड: उत्तर रेलवे: अनारक्षित: 158, अनुसूचित जाति: 58, अनुसूचित जनजाति: 30, अन्य पिछड़ा वर्ग: 110, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 44; कुल पद: 400 (भूतपूर्व सैनिक: 40)।

कोलकाता भर्ती बोर्ड: पूर्व रेलवे: अनारक्षित: 282, अनुसूचित जाति: 107, अनुसूचित जनजाति: 61, अन्य पिछड़ा वर्ग: 186, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 68; कुल पद: 704 (भूतपूर्व सैनिक: 70)।

दक्षिण पूर्व रेलवे: अनारक्षित: 399, अनसूचित जाति: 125, अनुसूचित जनजाति: 110, अन्य पिछड़ा वर्ग: 43, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 50; कुल पद: 727 (भूतपूर्व सैनिक: 73)।

मालदा भर्ती बोर्ड: पूर्व रेलवे: अनारक्षित: 109, अनुसूचित जाति: 41, अनुसूचित जनजाति: 20, अन्य पिछड़ा वर्ग: 73, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 27; कुल पद: 270 (भूतपूर्व सैनिक: 27)।

दक्षिण पूर्व रेलवे: अनारक्षित: 180, अनुसूचित जाति: 66, अनुसूचित जनजाति: 33, अन्य पिछड़ा वर्ग: 120, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 44; कुल पद: 443 (भूतपूर्व सैनिक: 44)।

मुंबई भर्ती बोर्ड: मध्य रेलवे: अनारक्षित: 290, अनुसूचित जाति: 207, अनुसूचित जनजाति: 99, अन्य पिछड़ा वर्ग: 344, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 138; कुल पद: 1,078(भूतपूर्व सैनिक: 108)।

दक्षिण मध्य रेलवे: अनारक्षित: 67, अनुसूचित जाति: 14, अनुसूचित जनजाति: 8, अन्य पिछड़ा वर्ग: 52, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 18; कुल पद: 159 (भूतपूर्व सैनिक: 16)।

पश्चिम रेलवे: अनारक्षित: 54, अनुसूचित जाति: 20, अनुसूचित जनजाति: 11, अन्य पिछड़ा वर्ग: 37, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 15; कुल पद: 137 (भूतपूर्व सैनिक: 14)।

मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड: पूर्व मध्य रेलवे: अनारक्षित: 91, अनुसूचित जाति: 82, अनुसूचित जनजाति: 66, अन्य पिछड़ा वर्ग: 69, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 34; कुल पद: 342 (भूतपूर्व सैनिक: 34)।

पटना भर्ती बोर्ड: पूर्व मध्य रेलवे: अनारक्षित: 62, अनुसूचित जाति: 23, अनुसूचित जनजाति: 12, अन्य पिछड़ा वर्ग: 41, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 15; कुल पद: 153 (भूतपूर्व सैनिक: 15)।

रांची भर्ती बोर्ड: पूर्व मध्य रेलवे: अनारक्षित: 287, अनुसूचित जाति: 105, अनुसूचित जनजाति: 52, अन्य पिछड़ा वर्ग: 190, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 71; कुल पद: 705 (भूतपूर्व सैनिक: 71)।

दक्षिण पूर्व रेलवे: अनारक्षित: 434, अनुसूचित जाति: 223, अनुसूचित जनजाति: 103, अन्य पिछड़ा वर्ग: 282, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 109; कुल पद: 1,151 (भूतपूर्व सैनिक: 115)।

सिकंदराबाद भर्ती बोर्ड: पूर्व तट रेलवे: अनारक्षित: 387, अनुसूचित जाति: 119, अनुसूचित जनजाति: 57, अन्य पिछड़ा वर्ग: 228, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 33; कुल पद: 824 (भूतपूर्व सैनिक: 82)।

दक्षिण मध्य रेलवे: अनरक्षित: 492, अनुसूचित जाति: 181, अनुसूचित जनजाति: 92, अन्य पिछड़ा वर्ग: 328, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 122; कुल पद: 1,215 (भूतपूर्व सैनिक: 121)।

सिलीगुड़ी भर्ती बोर्ड: पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे: अनारक्षित: 243, अनुसूचित जाति: 90, अनुसूचित जनजाति: 46, अन्य पिछड़ा वर्ग: 161, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 60; कुल पद: 600 (भूतपूर्व सैनिक: 60)।

तिरुवनंतपुरम भर्ती बोर्ड: दक्षिण रेलवे: अनारक्षित: 28, अनुसूचित जाति: 8, अनुसूचित जनजाति: 5, अन्य पिछड़ा वर्ग: 22, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 1; कुल पद: 64 (भूतपूर्व सैनिक: 7)।

अखिल भारतीय कुल योग: अनारक्षित: 6032

अनुसूचित जाति: 2309

अनुसूचित जनजाति: 1259

अन्य पिछड़ा वर्ग: 3662

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 1365

कुल पद: 14627

(भूतपूर्व सैनिक कुल पद: 1461)

रेलवे एएलपी भर्ती में हुए 3 बड़े अन्य बदलाव 1. फाइनल मेरिट लिस्ट के वेटेज में बदलाव रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की चयन प्रक्रिया और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के फॉर्मूले में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करते समय CBT-2 (पार्ट-ए) और CBAT (कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट) दोनों के अंकों को बराबर महत्व दिया जाएगा। अब मेरिट में CBT-2 के 50% अंक और CBAT के 50% अंकों को जोड़ा जाएगा।

पुराना नियम: इससे पहले तकनीकी परीक्षा यानी CBT-2 को 70% वेटेज मिलता था, जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) का हिस्सा केवल 30% होता था।

2. CBAT के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया में बदलाव: 2025 में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को CBAT के दौरान एक 'विज़न सर्टिफिकेट' (Annexure-VIA) मूल रूप में प्रस्तुत करना होता था।

2026 में बदलाव: ऑनलाइन आवेदन के स्तर पर ही एक "सेल्फ-स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन" (Self-Screening Medical Declaration) अनिवार्य कर दिया गया है। इसके आधार पर एक मेडिकल रिपोर्ट जनरेट होगी , जिसे जनरल फिजिशियन और नेत्र विशेषज्ञ से हस्ताक्षरित करवाकर CBAT के दिन जमा करना अनिवार्य है।

3. टाई-ब्रेकिंग नियम में बदलाव: 2025 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए मेरिट बनाते समय यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते थे, तो केवल अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेरिट में ऊपर रखा जाता था।