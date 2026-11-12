आरआरबी एएलपी भर्ती में 3500 वैकेंसी बढ़ीं, अब 14627 पद, जोनवाइज वैकेंसी, 3 अन्य बड़े बदलाव
रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट भर्ती 2026 के लिए पदों में बढ़ोतरी की है। केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के तहत पहले अधिसूचित 11127 रिक्तियों को बढ़ाकर अब 14627 कर दिया गया है। यानी 3500 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट भर्ती 2026 के लिए पदों में बढ़ोतरी की है। केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के तहत पहले अधिसूचित 11127 रिक्तियों को बढ़ाकर अब 14627 कर दिया गया है। यानी 3500 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं। बोर्ड ने 10 नवंबर को संशोधन पत्र जारी कर संशोधित रिक्तियों का ब्योरा और जानकारी दी है। बोर्ड के अनुसार यह बढ़ोतरी विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे से प्राप्त अतिरिक्त रिक्तियों की मांग के आधार पर की गई है। शेष सभी नियम व शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। बिहार से जुड़े तीन बोर्डों में कुल 2351 पद हैं। इसमें पटना में 153, मुजफ्फरपुर में 342 और रांची में 1856 पद शामिल हैं।
रेलवे एएलपी जोनवाइज वैकेंसी 2026
अहमदाबाद भर्ती बोर्ड:
पश्चिम रेलवे: अनारक्षित: 210, अनुसूचित जाति: 78, अनुसूचित जनजाति: 39, अन्य पिछड़ा वर्ग: 139, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 51; कुल पद: 517 (भूतपूर्व सैनिक: 51)।
अजमेर भर्ती बोर्ड:
उत्तर पश्चिम रेलवे: अनारक्षित: 262, अनुसूचित जाति: 97, अनुसूचित जनजाति: 59, अन्य पिछड़ा वर्ग: 142, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 40; कुल पद: 600 (भूतपूर्व सैनिक: 60)।
पश्चिम मध्य रेलवे: अनारक्षित: 56, अनुसूचित जाति: 18, अनुसूचित जनजाति: 0, अन्य पिछड़ा वर्ग: 32, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 12; कुल पद: 118 (भूतपूर्व सैनिक: 12)।
प्रयागराज भर्ती बोर्ड:
उत्तर मध्य रेलवे: अनारक्षित: 284, अनुसूचित जाति: 37, अनुसूचित जनजाति: 27, अन्य पिछड़ा वर्ग: 65, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 44; कुल पद: 457 (भूतपूर्व सैनिक: 45)।
उत्तर रेलवे: अनारक्षित: 62, अनुसूचित जाति: 23, अनुसूचित जनजाति: 11, अन्य पिछड़ा वर्ग: 42, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 15; कुल पद: 153 (भूतपूर्व सैनिक: 15)।
बेंगलुरु भर्ती बोर्ड:
दक्षिण पश्चिम रेलवे: अनारक्षित: 80, अनुसूचित जाति: 31, अनुसूचित जनजाति: 15, अन्य पिछड़ा वर्ग: 54, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 20; कल पद: 200 (भूतपूर्व सैनिक: 20)।
भोपाल भर्ती बोर्ड:
पश्चिम मध्य रेलवे: अनारक्षित: 194, अनुसूचित जाति: 74, अनुसूचित जनजाति: 23, अन्य पिछड़ा वर्ग: 117, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 15; कुल पद: 423 (भूतपूर्व सैनिक: 42)।
पश्चिम रेलवे: अनारक्षित: 29, अनुसूचित जाति: 13, अनुसूचित जनजाति: 0, अन्य पिछड़ा वर्ग: 14, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 4; कुल पद: 60 (भूतपूर्व सैनिक: 6)।
भुवनेश्वर भर्ती बोर्ड:
पूर्व तट रेलवे: अनारक्षित: 545, अनुसूचित जाति: 179, अनुसूचित जनजाति: 90, अन्य पिछड़ा वर्ग: 308, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 129; कुल पद: 1,251 (भूतपूर्व सैनिक: 125)।
बिलासपुर भर्ती बोर्ड:
मध्य रेलवे: अनारक्षित: 131, अनुसूचित जाति: 48, अनुसूचित जनजाति: 24, अन्य पिछड़ा वर्ग: 87, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 32; कुल पद: 322 (भूतपूर्व सैनिक: 32)।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे: अनारक्षित: 167, अनुसूचित जाति: 59, अनुसूचित जनजाति: 29, अन्य पिछड़ा वर्ग: 105, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 40; कुल पद: 400 (भूतपूर्व सैनिक: 40)।
चंडीगढ़ भर्ती बोर्ड:
उत्तर रेलवे: अनारक्षित: 56, अनुसूचित जाति: 39, अनुसूचित जनजाति: 23, अन्य पिछड़ा वर्ग: 49, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 20; कुल पद: 187 (भूतपूर्व सैनिक: 19)।
चेन्नई भर्ती बोर्ड:
दक्षिण रेलवे: अनारक्षित: 93, अनुसूचित जाति: 24, अनुसूचित जनजाति: 14, अन्य पिछड़ा वर्ग: 41, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 14; कुल पद: 186 (भूतपूर्व सैनिक: 19)।
गोरखपुर भर्ती बोर्ड:
पूर्वोत्तर रेलवे: अनारक्षित: 28, अनुसूचित जाति: 11, अनुसूचित जनजाति: 37, अन्य पिछड़ा वर्ग: 17, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 12; कुल पद: 105 (भूतपूर्व सैनिक: 10)।
गुवाहाटी भर्ती बोर्ड:
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे: अनारक्षित: 272, अनुसूचित जाति: 109, अनुसूचित जनजाति: 63, अन्य पिछड़ा वर्ग: 164, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 68; कुल पद: 676 (भूतपूर्व सैनिक: 68)।
जम्मू-श्रीनगर भर्ती बोर्ड:
उत्तर रेलवे: अनारक्षित: 158, अनुसूचित जाति: 58, अनुसूचित जनजाति: 30, अन्य पिछड़ा वर्ग: 110, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 44; कुल पद: 400 (भूतपूर्व सैनिक: 40)।
कोलकाता भर्ती बोर्ड:
पूर्व रेलवे: अनारक्षित: 282, अनुसूचित जाति: 107, अनुसूचित जनजाति: 61, अन्य पिछड़ा वर्ग: 186, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 68; कुल पद: 704 (भूतपूर्व सैनिक: 70)।
दक्षिण पूर्व रेलवे: अनारक्षित: 399, अनसूचित जाति: 125, अनुसूचित जनजाति: 110, अन्य पिछड़ा वर्ग: 43, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 50; कुल पद: 727 (भूतपूर्व सैनिक: 73)।
मालदा भर्ती बोर्ड:
पूर्व रेलवे: अनारक्षित: 109, अनुसूचित जाति: 41, अनुसूचित जनजाति: 20, अन्य पिछड़ा वर्ग: 73, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 27; कुल पद: 270 (भूतपूर्व सैनिक: 27)।
दक्षिण पूर्व रेलवे: अनारक्षित: 180, अनुसूचित जाति: 66, अनुसूचित जनजाति: 33, अन्य पिछड़ा वर्ग: 120, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 44; कुल पद: 443 (भूतपूर्व सैनिक: 44)।
मुंबई भर्ती बोर्ड:
मध्य रेलवे: अनारक्षित: 290, अनुसूचित जाति: 207, अनुसूचित जनजाति: 99, अन्य पिछड़ा वर्ग: 344, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 138; कुल पद: 1,078(भूतपूर्व सैनिक: 108)।
दक्षिण मध्य रेलवे: अनारक्षित: 67, अनुसूचित जाति: 14, अनुसूचित जनजाति: 8, अन्य पिछड़ा वर्ग: 52, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 18; कुल पद: 159 (भूतपूर्व सैनिक: 16)।
पश्चिम रेलवे: अनारक्षित: 54, अनुसूचित जाति: 20, अनुसूचित जनजाति: 11, अन्य पिछड़ा वर्ग: 37, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 15; कुल पद: 137 (भूतपूर्व सैनिक: 14)।
मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड:
पूर्व मध्य रेलवे: अनारक्षित: 91, अनुसूचित जाति: 82, अनुसूचित जनजाति: 66, अन्य पिछड़ा वर्ग: 69, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 34; कुल पद: 342 (भूतपूर्व सैनिक: 34)।
पटना भर्ती बोर्ड:
पूर्व मध्य रेलवे: अनारक्षित: 62, अनुसूचित जाति: 23, अनुसूचित जनजाति: 12, अन्य पिछड़ा वर्ग: 41, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 15; कुल पद: 153 (भूतपूर्व सैनिक: 15)।
रांची भर्ती बोर्ड:
पूर्व मध्य रेलवे: अनारक्षित: 287, अनुसूचित जाति: 105, अनुसूचित जनजाति: 52, अन्य पिछड़ा वर्ग: 190, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 71; कुल पद: 705 (भूतपूर्व सैनिक: 71)।
दक्षिण पूर्व रेलवे: अनारक्षित: 434, अनुसूचित जाति: 223, अनुसूचित जनजाति: 103, अन्य पिछड़ा वर्ग: 282, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 109; कुल पद: 1,151 (भूतपूर्व सैनिक: 115)।
सिकंदराबाद भर्ती बोर्ड:
पूर्व तट रेलवे: अनारक्षित: 387, अनुसूचित जाति: 119, अनुसूचित जनजाति: 57, अन्य पिछड़ा वर्ग: 228, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 33; कुल पद: 824 (भूतपूर्व सैनिक: 82)।
दक्षिण मध्य रेलवे: अनरक्षित: 492, अनुसूचित जाति: 181, अनुसूचित जनजाति: 92, अन्य पिछड़ा वर्ग: 328, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 122; कुल पद: 1,215 (भूतपूर्व सैनिक: 121)।
सिलीगुड़ी भर्ती बोर्ड:
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे: अनारक्षित: 243, अनुसूचित जाति: 90, अनुसूचित जनजाति: 46, अन्य पिछड़ा वर्ग: 161, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 60; कुल पद: 600 (भूतपूर्व सैनिक: 60)।
तिरुवनंतपुरम भर्ती बोर्ड:
दक्षिण रेलवे: अनारक्षित: 28, अनुसूचित जाति: 8, अनुसूचित जनजाति: 5, अन्य पिछड़ा वर्ग: 22, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 1; कुल पद: 64 (भूतपूर्व सैनिक: 7)।
अखिल भारतीय कुल योग:
अनारक्षित: 6032
अनुसूचित जाति: 2309
अनुसूचित जनजाति: 1259
अन्य पिछड़ा वर्ग: 3662
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 1365
कुल पद: 14627
(भूतपूर्व सैनिक कुल पद: 1461)
रेलवे एएलपी भर्ती में हुए 3 बड़े अन्य बदलाव
1. फाइनल मेरिट लिस्ट के वेटेज में बदलाव
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की चयन प्रक्रिया और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के फॉर्मूले में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करते समय CBT-2 (पार्ट-ए) और CBAT (कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट) दोनों के अंकों को बराबर महत्व दिया जाएगा। अब मेरिट में CBT-2 के 50% अंक और CBAT के 50% अंकों को जोड़ा जाएगा।
पुराना नियम: इससे पहले तकनीकी परीक्षा यानी CBT-2 को 70% वेटेज मिलता था, जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) का हिस्सा केवल 30% होता था।
2. CBAT के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया में बदलाव:
2025 में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को CBAT के दौरान एक 'विज़न सर्टिफिकेट' (Annexure-VIA) मूल रूप में प्रस्तुत करना होता था।
2026 में बदलाव: ऑनलाइन आवेदन के स्तर पर ही एक "सेल्फ-स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन" (Self-Screening Medical Declaration) अनिवार्य कर दिया गया है। इसके आधार पर एक मेडिकल रिपोर्ट जनरेट होगी , जिसे जनरल फिजिशियन और नेत्र विशेषज्ञ से हस्ताक्षरित करवाकर CBAT के दिन जमा करना अनिवार्य है।
3. टाई-ब्रेकिंग नियम में बदलाव:
2025 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए मेरिट बनाते समय यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते थे, तो केवल अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेरिट में ऊपर रखा जाता था।
2026 में बदलाव: उम्र का नियम लागू रहेगा, लेकिन यदि दोनों उम्मीदवारों की उम्र भी समान हो जाती है, तो उनके नाम (प्रथम नाम) के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम (A से Z) के अनुसार मेरिट तय करने का नया नियम जोड़ा गया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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