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RRB ALP Recruitment 2026: 11,127 पदों पर होगी रेलवे लोको पायलट की भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी, यहां देखें योग्यता

Mar 16, 2026 02:08 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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RRB ALP Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देश के विभिन्न रेलवे जोनों में कुल 11,127 पदों को भरा जाएगा।

RRB ALP Recruitment 2026: 11,127 पदों पर होगी रेलवे लोको पायलट की भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी, यहां देखें योग्यता

RRB ALP Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया (CEN 01/2026) के माध्यम से देश के विभिन्न रेलवे जोनों में कुल 11,127 पदों को भरा जाएगा।रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी तकनीकी भर्तियों में से एक है।

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महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया

रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण तारीखों की घोषणा कर दी है:

शॉर्ट नोटिस जारी होने की तिथि: 16 मार्च 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 15 मई 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 14 जून 2026 (रात 11:59 बजे तक)

इच्छुक उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने से पहले अपने सभी आवश्यक प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट तैयार रखें।

योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता: इस पद के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास की हो। साथ ही, संबंधित ट्रेड (जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल आदि) में ITI (NCVT/SCVT) का सर्टिफिकेट हो। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे।

आयु सीमा (01 जुलाई 2026 तक): उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC/Ex-SM) को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

वेतन और चयन प्रक्रिया

असिस्टेंट लोको पायलट का पद 7वें वेतन आयोग के पे लेवल-2 के अंतर्गत आता है। चयनित उम्मीदवारों का शुरुआती मूल वेतन (Basic Pay) 19,900 रुपये होगा, जिसके साथ अन्य रेलवे भत्ते भी दिए जाएंगे।

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चयन के चरण:

प्रथम चरण (CBT-1): यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा।

द्वितीय चरण (CBT-2): इसमें तकनीकी और सामान्य विषयों पर आधारित परीक्षा होगी।

कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT): केवल एएलपी पद के लिए अनिवार्य साइको टेस्ट।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण: उम्मीदवार का शारीरिक रूप से फिट होना और विशेषकर 'A-1' विजन स्टैंडर्ड होना अनिवार्य है।

आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य

रेलवे ने इस बार आवेदन प्रक्रिया में आधार आधारित वेरिफिकेशन को अनिवार्य बनाने की सलाह दी है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों की पहचान करने में आसानी होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार के आधार में दर्ज नाम और जन्म तिथि उनके 10वीं के प्रमाण पत्र से पूरी तरह मेल खानी चाहिए।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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