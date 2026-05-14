RRB ALP Vacancy : 11127 रेलवे एएलपी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन कल से, एक बड़ा बदलाव, जोनवाइज वैकेंसी
RRB ALP Vacancy Notification 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11127 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए कल 15 मई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।
RRB ALP Vacancy Notification 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11127 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए कल 15 मई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। 10वीं पास एवं आईटीआई या 10वीं एवं संबंधित ट्रेड में तीन वर्ष इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
योग्यता : 10वीं पास एवं आईटीआई या 10वीं एवं संबंधित ट्रेड में तीन वर्ष इंजीनियरिंग डिप्लोमा।
डिप्लोमा की जगह संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग डिग्री भी स्वीकार्य होगी।
आयु सीमा - 18-30 वर्ष। एससी व एसटी को पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
फर्स्ट स्टेज CBT कैसा होगा
पहले स्टेज की कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा 1 घंटे की होगी जिसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 40%, ओबीसी उम्मीदवारों को 30%, एससी को 30% और एसटी उम्मीदवारों को 25% अंक हासिल करने होंगे। इस टेस्ट में आपको न्यूतम अंक लाने होगें नहीं तो आपको यहीं रोक दिया जाएगा, आगे प्रक्रिया में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। इसमें आपसे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके/कंरट अफेयर से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।
जोनवार स्वीकृत रिक्त पद (विस्तृत नोटिफिकेशन में असल वैकेंसी पता चल सकेगी)
जोन वैकेंसी
सेंट्रल रेलवे 1400
ईस्ट सेंट्रल रेलवे 700
ईस्ट कोस्ट रेलवे 1625
ईस्टर्न रेलवे 608
वेस्ट सेंट्रल रेलवे 541
वेस्टर्न रेलवे 214
साउथ सेंट्रल रेलवे 674
साउथ ईस्ट सेंट्रल 200
साउथ ईस्टर्न रेलवे 1531
साउदर्न रेलवे 250
साउथ वेस्टर्न रेलवे 200
नार्थ सेंट्रल रेलवे 457
नार्थ ईस्टर्न रेलवे 105
नार्थईस्ट फ्रंटियर 1276
नार्दर्न रेलवे 740
नार्थ वेस्टर्न रेलवे 600
चित्तरंजन लोकोमोटिव 06
चयन प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव
सूत्रों के मुताबिक रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की चयन प्रक्रिया और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के फॉर्मूले में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। हालांकि इसकी पुष्टि विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन के आने के बाद ही हो पाएगी। अब केवल किताबी ज्ञान या तकनीकी विषयों में माहिर होना आपको इंजन तक नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपकी मानसिक सतर्कता और निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही मायने रखेगी।
क्या है नया 50:50 का मेरिट फॉर्मूला?
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करते समय CBT-2 (पार्ट-ए) और CBAT (कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट) दोनों के अंकों को बराबर महत्व दिया जाएगा।
नया नियम: अब मेरिट में CBT-2 के 50% अंक और CBAT के 50% अंकों को जोड़ा जाएगा।
पुराना नियम: इससे पहले तकनीकी परीक्षा यानी CBT-2 को 70% वेटेज मिलता था, जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) का हिस्सा केवल 30% होता था।
रेलवे बोर्ड ने सभी RRB जोन को निर्देश दिया है कि आगामी भर्तियों से इसी नए फॉर्मूले को लागू किया जाए।
क्यों महसूस हुई बदलाव की जरूरत?
अक्सर यह देखा गया है कि जो छात्र थ्योरी और तकनीकी परीक्षाओं (CBT-2) में बहुत अच्छे अंक लाते थे, वे 70% वेटेज के कारण सीधे मेरिट में आ जाते थे। अगर उनका एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) का स्कोर कम भी रहता था, तो भारी वेटेज की वजह से वे संभल जाते थे।
रेलवे बोर्ड का मानना है कि लोको पायलट की नौकरी सिर्फ तकनीकी ज्ञान के भरोसे नहीं की जा सकती। ट्रेन चलाते समय सतर्कता, तेज निर्णय लेने की क्षमता, दिशा ज्ञान और याददाश्त (मेमोरी) सबसे अहम होती है। सीबीएटी (CBAT) इन्हीं मनोवैज्ञानिक गुणों की जांच करता है। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे अब चाहता है कि ड्राइवर तकनीकी रूप से जितने सक्षम हों, मानसिक रूप से भी उतने ही चौकन्ने रहें।
उम्मीदवारों पर क्या होगा असर?
इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ेगा जो केवल लिखित परीक्षा रटने में यकीन रखते हैं। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में कम नंबर आने पर आप सीधे मेरिट से बाहर हो सकते हैं। इसे अब 'हल्के' में लेना भारी पड़ सकता है। अब उन छात्रों को भी फायदा होगा जिनकी तर्कशक्ति और मनोवैज्ञानिक क्षमताएं बेहतरीन हैं, भले ही उनका तकनीकी स्कोर औसत हो। अब छात्रों को किताबों के साथ-साथ साइको टेस्ट (Psycho Test) और एप्टीट्यूड प्रैक्टिस पर भी बराबर समय खर्च करना होगा। अब सीबीएटी का स्कोर भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में कमजोर अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है।
सर्वाधिक पद कहां है
उत्तर मध्य रेलवे में 457 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अवसर मिलेगा। मुजफ्फरपुर, पटना और रांची रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए 700 पदों पर भर्ती की जाएगी। पूर्व तटीय में सर्वाधिक 1625 और पूर्वोत्तर रेलवे में सबसे कम 105 पदों के लिए बहाली प्रक्रिया होगी।
पूर्वी तटीय रेलवे में सर्वाधिक 1625 पद भरे जाएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे में 1531, मध्य रेलवे में 1400, पूर्व सीमांत रेलवे में 1276, उत्तर रेलवे में 740 और पूर्व मध्य रेलवे में 700 पदों पर भर्ती होगी। इसके अतिरिक्त, दक्षिण मध्य रेलवे में 674, उत्तर पश्चिम रेलवे में 600, पश्चिम मध्य रेलवे में 541, पूर्व रेलवे में 608 और पश्चिम रेलवे में 214 पद स्वीकृत किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी