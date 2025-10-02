RRB ALP Result: More than 18000 passed in Railway ALP CBAT training will be of 120 days RRB ALP Result : रेलवे एएलपी सीबीएटी में 18000 से ज्यादा अभ्यर्ती पास, 120 दिन की होगी ट्रेनिंग, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RRB ALP Result: More than 18000 passed in Railway ALP CBAT training will be of 120 days

RRB ALP Result : रेलवे एएलपी सीबीएटी में 18000 से ज्यादा अभ्यर्ती पास, 120 दिन की होगी ट्रेनिंग

RRB ALP Result : रेलवे भर्ती बोर्ड ने बुधवार को 18,735 सहायक लोको पायलटों की भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। सहायक लोको पायलट के रूप में काम करने से पहले 120 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 04:13 PM
share Share
Follow Us on
RRB ALP Result : रेलवे एएलपी सीबीएटी में 18000 से ज्यादा अभ्यर्ती पास, 120 दिन की होगी ट्रेनिंग

RRB ALP Result : रेलवे भर्ती बोर्ड ने बुधवार को 18,735 सहायक लोको पायलटों की भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘एक अक्टूबर 2025 को परिणाम घोषित होने के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड ने भारतीय रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों, यानी सहायक लोको पायलटों की भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।’ उन्होंने कहा कि इन उम्मीदवारों की भर्ती से भारतीय रेलवे में चालक दल में खाली पड़े पद काफी कम हो जाएंगे।

अधिकारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का पहला चरण 25 से 29 नवंबर 2024 तक देश के 156 शहरों और 346 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। दूसरे चरण की सीबीटी परीक्षा दो से छह मई 2025 के बीच 112 शहरों और 213 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

ये भी पढ़ें:एएलपी सीबीएटी रिजल्ट जारी, EWS की कटऑफ सभी वर्गों में सबसे कम

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘दूसरे चरण की सीबीटी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 15 जुलाई और 31 अगस्त 2025 को कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी) आयोजित की गई थी।’

विज्ञप्ति में कहा गया, ‘अब 18,735 चयनित उम्मीदवारों के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिन्हें संबंधित आरआरबी द्वारा दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद, उन्हें सहायक लोको पायलट के रूप में काम करने से पहले 120 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।’

RRB Alp
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।