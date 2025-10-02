RRB ALP Result : रेलवे एएलपी सीबीएटी में 18000 से ज्यादा अभ्यर्ती पास, 120 दिन की होगी ट्रेनिंग

RRB ALP Result : रेलवे भर्ती बोर्ड ने बुधवार को 18,735 सहायक लोको पायलटों की भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। सहायक लोको पायलट के रूप में काम करने से पहले 120 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'एक अक्टूबर 2025 को परिणाम घोषित होने के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड ने भारतीय रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों, यानी सहायक लोको पायलटों की भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।' उन्होंने कहा कि इन उम्मीदवारों की भर्ती से भारतीय रेलवे में चालक दल में खाली पड़े पद काफी कम हो जाएंगे।

अधिकारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का पहला चरण 25 से 29 नवंबर 2024 तक देश के 156 शहरों और 346 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। दूसरे चरण की सीबीटी परीक्षा दो से छह मई 2025 के बीच 112 शहरों और 213 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘दूसरे चरण की सीबीटी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 15 जुलाई और 31 अगस्त 2025 को कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी) आयोजित की गई थी।’