RRB ALP Result 2026 OUT, Cut Off : रेलवे एएलपी CBT 1 रिजल्ट जारी, SC ST OBC से नीचे गई EWS कटऑफ
RRB ALP CBT 1 Result 2025 Cut off : रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती परीक्षा के सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रयागराज रीजन की कटऑफ में ईडब्ल्यूएस की कटऑफ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से भी नीचे रही हैं। ओबीसी वर्ग से यह करीब 11 अंक नीचे है।
RRB ALP CBT 1 Result 2026: रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती परीक्षा के सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपने आरआरबी रीजन की वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी आरआरबी पोर्टल पर अपना पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि डालकर अपना व्यक्तिगत परिणाम और स्कोरकार्ड देख सकते हैं। यह सुविधा केवल 27 जून 2026 तक ही उपलब्ध रहेगी। रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी हुई है। एएलपी कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1) 13, 16, 17 और 18 फरवरी 2026 को देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। रेलवे बोर्ड इस भर्ती परीक्षा से कुल 9,970 रिक्तियों को भरेगा। CBT-1 एक स्क्रीनिंग टेस्ट था जिसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ेगे। सीबीटी -1 में पास अभ्यर्थियों को सीबीटी-2 के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण (CBAT - साइको टेस्ट) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV), चिकित्सा परीक्षण के राउंड होंगे। सीबीटी 1 में कुल 75 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। कुल समय 60 मिनट था। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा गया।
प्रयागराज रीजन की कटऑफ ने चौंकाया
प्रयागराज रीजन की कटऑफ में ईडब्ल्यूएस की कटऑफ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से भी नीचे रही हैं। ओबीसी वर्ग से यह करीब 11 अंक नीचे है।
कब होगा सीबीटी- 2
शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा (CBT-2) 12 जुलाई 2026 के बाद कभी भी आयोजित की जा सकती है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी (सिटी इंटिमेशन) डाउनलोड करने के लिए परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
यहां देखें रिजल्ट Direct Link
RRB ALP CBT 1 Cut Off 2025 : प्रयागराज रीजन की कटऑफ क्या रही
नॉर्मलाइज्ड कटऑफ मार्क्स : विभिन्न वर्गों के लिए कटऑफ अंक इस प्रकार रहे हैं-
अनारक्षित : 80.09203
ओबीसी : 75.55556
अनुसूचित जाति : 69.24046
अनुसूचित जनजाति : 69.00974
ईडब्ल्यूएस : 64.44444
एक्स-सर्विसमैन : 32.44444
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी