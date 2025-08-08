RRB ALP : रेलवे भर्ती बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और 3 कर्मियों के घर पर सीबीआई का छापा

आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन वर्ग की भर्ती में गड़बड़ी और पैसा लेने के मामले सीबीआई लखनऊ की टीम ने गुरुवार को रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर के पूर्व चेयरमैन पीके राय और तीन कर्मचारियों के आवास पर छापा मारा।

रेलवे में सहायक लोको पायलट (एएलपी) और टेक्नीशियन वर्ग की भर्ती में गड़बड़ी और पैसा लेने के मामले सीबीआई लखनऊ की टीम ने गुरुवार को रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर के पूर्व चेयरमैन पीके राय और तीन कर्मचारियों के आवास पर छापा मारा। चारों घर पर नहीं मिले। उनके घरवालों से पूछताछ की और पूरे घर की तलाशी ली। भर्ती से जुड़े दस्तावेज खंगाले और बैंक खाते व संपत्तियों का ब्योरा मांगा। छापे की सूचना से रेल मुख्यालय में हड़कंप मच गया।

वर्ष 2019 में गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आरोप लगे थे कि सृजित पद से ज्यादा भर्ती कर ली गई और उसके बदले पैसे का लेनदेन हुआ। मामले की जांच हुई तो बाद में दूसरे जोन में अभ्यर्थियों को तैनाती दी गई। एएलपी और टेक्नीशियन सहित अन्य भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, बुलावा और नियुक्ति पत्र के नाम पर धन उगाही की शिकायत हुई थी। उसी के आधार पर दिल्ली की विजिलेंस टीम ने जांच शुरू की और तत्कालीन चेयरमैन पीके राय को निलंबित करते हुए हटा दिया गया। वर्तमान में वह इसी रेलवे में तैनात हैं।

इसी मामले में सीबीआई ने गुरुवार सुबह करीब 11 बजे पूर्व चेयरमैन व आरआरबी में तैनात रहे तीन कर्मियों के आवास पर छापा मारा। इसके बाद आरआरबी दफ्तर में मामले से जुड़े कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ की। शाम पांच बजे टीम लखनऊ रवाना हो गई।

2024 में भी आरआरबी के चेयरमैन पर गिरी थी गाज रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) गोरखपुर में 2024 में भी एक भर्ती घोटाला सामने आया था। इसमें दो रेलकर्मियों, कार्यालय अधीक्षक चंद्र शेखर आर्य और निजी सचिव राम सजीवन ने अपने बेटों को बिना किसी परीक्षा या दस्तावेजों की जांच के ही फिटर के पद के लिए पैनल में शामिल कर लिया था।

यह घोटाला तब सामने आया, जब 26 अप्रैल, 2024 को जारी पैनल में इन दोनों के बेटों, राहुल और सौरभ को बिना बिना परीक्षा दिए ही मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में फिटर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस घोटाले के सामने आने के बाद, आरआरबी गोरखपुर के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया था और भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी। इस मामले में तीनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

रेलकर्मियों पर इन मामलों में भी हुई थी कार्रवाई - 2016: सीबीआई ने गोरखपुर रेलवे में एक निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए छापेमारी की थी।

- 2023: सीबीआई ने एक रेलवे अधिकारी को 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और उसके घर पर भी छापेमारी की।