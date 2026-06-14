RRB ALP Jobs 2026 : 11127 नौकरियों के लिए आवेदन की आखिरी रात, 11:59 बजे बंद होगी विंडो
RRB ALP Recruitment 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। कुल 11127 एएलपी पदों पर भर्ती की जाएगी।
RRB ALP Jobs 2026 : रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 14 जून 2026 को समाप्त हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से रात 11:59 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के विभिन्न रेलवे जोनों में कुल 11,127 पद भरे जाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय तक इंतजार न करें, क्योंकि वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं।
कितनी हैं रिक्तियां?
CEN 01/2026 के तहत ALP के कुल 11,127 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के पे लेवल-2 के तहत नियुक्त किया जाएगा। प्रारंभिक मूल वेतन 19,900 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।
आयु सीमा क्या है?
भर्ती अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2026 के आधार पर 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।
आधारा सत्यापन पर विशेष जोर
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधारा आधारित सत्यापन कराने की सलाह दी है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधारा में दर्ज नाम और जन्म तिथि, कक्षा 10 के प्रमाणपत्र में दर्ज विवरण से पूरी तरह मेल खाते हों। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को Aadhaar में अपनी नवीनतम फोटो और बायोमेट्रिक जानकारी भी अपडेट रखने की सलाह दी गई है। इससे दस्तावेज सत्यापन और भर्ती प्रक्रिया के अन्य चरणों में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है।
आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं -
- आधिकारिक RRB आवेदन पोर्टल पर जाएं।
- आवश्यक जानकारी के साथ पंजीकरण करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- आधार सत्यापन पूरा करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- फॉर्म जमा करके उसकी प्रति सुरक्षित रखें।
पात्रता की जानकारी जरूर पढ़ें
रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को आवेदन से पहले विस्तृत अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी है। शैक्षणिक योग्यता, चिकित्सा मानक, चयन प्रक्रिया और अन्य सभी नियम विस्तृत CEN 01/2026 अधिसूचना के अनुसार लागू होंगे। भर्ती से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक RRB वेबसाइटों पर उपलब्ध सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव