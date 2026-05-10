Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

RRB ALP Recruitment 2026: रेलवे लोको पायलट भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, अब एप्टीट्यूड टेस्ट तय करेगा आपकी मेरिट

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
share

RRB ALP Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। फाइनल मेरिट लिस्ट सीबीटी-2 पार्ट-ए और सीबीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के अंकों को 50:50 के अनुपात में जोड़कर बनेगी।

RRB ALP Recruitment 2026: रेलवे लोको पायलट भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, अब एप्टीट्यूड टेस्ट तय करेगा आपकी मेरिट

RRB ALP Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में लोको पायलट (ALP) बनने की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की चयन प्रक्रिया और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के फॉर्मूले में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। अब केवल किताबी ज्ञान या तकनीकी विषयों में माहिर होना आपको इंजन तक नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपकी मानसिक सतर्कता और निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही मायने रखेगी।

क्या है नया 50:50 का मेरिट फॉर्मूला?

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करते समय CBT-2 (पार्ट-ए) और CBAT (कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट) दोनों के अंकों को बराबर महत्व दिया जाएगा।

नया नियम: अब मेरिट में CBT-2 के 50% अंक और CBAT के 50% अंकों को जोड़ा जाएगा।

पुराना नियम: इससे पहले तकनीकी परीक्षा यानी CBT-2 को 70% वेटेज मिलता था, जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) का हिस्सा केवल 30% होता था।

रेलवे बोर्ड ने सभी RRB जोन को निर्देश दिया है कि आगामी भर्तियों से इसी नए फॉर्मूले को लागू किया जाए।

ये भी पढ़ें:रेलवे में 10वीं पास के लिए 1644 नौकरियां, बिना परीक्षा होगा सीधा चयन

क्यों महसूस हुई बदलाव की जरूरत?

अक्सर यह देखा गया है कि जो छात्र थ्योरी और तकनीकी परीक्षाओं (CBT-2) में बहुत अच्छे अंक लाते थे, वे 70% वेटेज के कारण सीधे मेरिट में आ जाते थे। अगर उनका एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) का स्कोर कम भी रहता था, तो भारी वेटेज की वजह से वे संभल जाते थे।

ये भी पढ़ें:बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर बंपर बहाली! बिना दौड़-धूप बनें 'सैप' जवान

रेलवे बोर्ड का मानना है कि लोको पायलट की नौकरी सिर्फ तकनीकी ज्ञान के भरोसे नहीं की जा सकती। ट्रेन चलाते समय सतर्कता, तेज निर्णय लेने की क्षमता, दिशा ज्ञान और याददाश्त (मेमोरी) सबसे अहम होती है। सीबीएटी (CBAT) इन्हीं मनोवैज्ञानिक गुणों की जांच करता है। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे अब चाहता है कि ड्राइवर तकनीकी रूप से जितने सक्षम हों, मानसिक रूप से भी उतने ही चौकन्ने रहें।

ये भी पढ़ें:आरआरबी एनटीपीसी यूजी एडमिट कार्ड जारी, 63 लाख उम्मीदवालों के लिए अपडेट

उम्मीदवारों पर क्या होगा असर?

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ेगा जो केवल लिखित परीक्षा रटने में यकीन रखते हैं। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में कम नंबर आने पर आप सीधे मेरिट से बाहर हो सकते हैं। इसे अब 'हल्के' में लेना भारी पड़ सकता है। अब उन छात्रों को भी फायदा होगा जिनकी तर्कशक्ति और मनोवैज्ञानिक क्षमताएं बेहतरीन हैं, भले ही उनका तकनीकी स्कोर औसत हो। अब छात्रों को किताबों के साथ-साथ साइको टेस्ट (Psycho Test) और एप्टीट्यूड प्रैक्टिस पर भी बराबर समय खर्च करना होगा। अब सीबीएटी का स्कोर भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में कमजोर अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
RRB Alp Railway Jobs
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।