बिना बड़ी डिग्री भी मिलेगी सरकारी नौकरी, रेलवे में 11127 पदों पर भर्ती; जानिए पूरी डिटेल
RRB ALP Recruitment 2026 में 11127 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 10वीं, ITI और डिप्लोमा वाले उम्मीदवार 15 मई से आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और रेलवे में काम करने का सपना देखते हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने Assistant Loco Pilot (ALP) के 11127 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। खास बात ये है कि इसमें सिर्फ 10वीं पास और ITI वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की प्रक्रिया तय समय के अनुसार शुरू होगी, इसलिए तारीखें नोट कर लेना जरूरी है। 15 मई 2026 से आवेदन शुरू होंगे और 14 जून 2026 तक फॉर्म भरा जा सकेगा।
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए ज्यादा बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, यही इसे खास बनाता है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और साथ में ITI का सर्टिफिकेट है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में 3 साल का डिप्लोमा है, वो भी इसके लिए योग्य हैं।
उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए
उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी।
सैलरी और मिलने वाली सुविधाएं
Assistant Loco Pilot की नौकरी Level-2 के तहत आती है, जिसमें शुरुआती बेसिक सैलरी 19,900 रुपये प्रति माह होती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और दूसरी सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं। रेलवे की नौकरी में पेंशन और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं, जो इसे और आकर्षक बनाती हैं।
आवेदन कैसे करें, आसान तरीका समझें
आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा। वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करना है या अगर पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करना है।
- इसके बाद फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होगी, जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे।
- फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करना है और उसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी है।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
इस भर्ती में चयन कई चरणों में होगा, ताकि योग्य उम्मीदवारों का सही चयन किया जा सके। सबसे पहले CBT-1 परीक्षा होगी, उसके बाद CBT-2। फिर एक Aptitude Test लिया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। परीक्षा की तारीखें बाद में जारी की जाएंगी, इसलिए उम्मीदवारों को समय-समय पर अपडेट चेक करते रहना चाहिए।
न चूकें ये मौका
आज के समय में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां कम ही निकलती हैं, खासकर ऐसी जिनमें योग्यता भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप 10वीं या ITI पास हैं और एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए बिल्कुल सही है। समय रहते आवेदन करना और तैयारी शुरू करना ही समझदारी होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव