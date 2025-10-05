rrb alp recruitment 2025 document verification medical exam schedule regional rrb websites RRB ALP Recruitment 2025: अक्टूबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम, जानिए शेड्यूल डाउनलोड की प्रक्रिया, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़rrb alp recruitment 2025 document verification medical exam schedule regional rrb websites

RRB ALP Recruitment 2025: अक्टूबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम, जानिए शेड्यूल डाउनलोड की प्रक्रिया

RRB ALP भर्ती 2025 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम अक्टूबर में होंगे। उम्मीदवार रीजनल RRB वेबसाइट पर शेड्यूल और जरूरी निर्देश चेक कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 03:22 PM
share Share
Follow Us on
RRB ALP Recruitment 2025: अक्टूबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम, जानिए शेड्यूल डाउनलोड की प्रक्रिया

RRB ALP Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती 2025 के लिए अंतिम चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल एग्जामिनेशन (ME) शामिल है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अब अपने-अपने रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत शेड्यूल देख सकते हैं।

RRB ALP Recruitment 2025: अक्टूबर में होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट

नोटिफिकेशन के मुताबिक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम अक्टूबर 2025 में आयोजित होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अलग-अलग RRB जोन में तारीखें और वेन्यू अलग-अलग होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के अगले वर्किंग डे पर मेडिकल टेस्ट होगा।

RRB ALP Recruitment 2025: मेडिकल एग्जामिनेशन कहां होगा?

मेडिकल परीक्षा संबंधित RRB क्षेत्र के निर्धारित रेलवे अस्पताल में कराई जाएगी। यह उम्मीदवार की फाइनल सेलेक्शन प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

RRB ALP Recruitment 2025: चार दिन तक रुकने की तैयारी करें

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे कम से कम चार दिन तक ठहरने की व्यवस्था खुद करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रक्रिया कई दिन चल सकती है। इसके अलावा, मेडिकल टेस्ट के समय उम्मीदवारों को 24 रुपये की प्रिस्क्राइब्ड फीस भी जमा करनी होगी।

RRB ALP डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम शेड्यूल ऐसे डाउनलोड करें

1. संबंधित रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज पर उपलब्ध ‘RRB ALP 2025 Document Verification and Medical Exam Dates’ लिंक पर क्लिक करें।

3. खुलने वाले PDF नोटिस को ध्यान से पढ़ें।

4. नोटिस डाउनलोड करें और प्रिंट लेकर सुरक्षित रखें।

RRB ALP Recruitment 2025: इन बातों का रखें ध्यान

  • उम्मीदवारों को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ लानी होगी।
  • मेडिकल टेस्ट से पहले नोटिफिकेशन में दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें।
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रक्रिया के दौरान पूरी तैयारी के साथ पहुंचें, क्योंकि यही अंतिम सेलेक्शन तय करेगा।

RRB Alp
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।