RRB ALP Re-Exam 2025: सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, 31 अगस्त को होगी परीक्षा

RRB ALP Re-Exam 2025: RRB ने ALP भर्ती री-एग्जाम 2025 की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। 31 अगस्त को परीक्षा होगी और एडमिट कार्ड चार दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

RRB ALP Re-Exam 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती के लिए होने वाले री एग्जाम की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों को 15 जुलाई 2025 को हुई परीक्षा के दौरान तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उनके लिए यह री-एग्जाम 31 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा।

कैसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके RRB की आधिकारिक वेबसाइट से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, जिनके पास लॉगिन डिटेल नहीं हैं, वे rrbapply.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड भूल जाने पर लॉगिन पेज पर मौजूद ‘Forget Password’ लिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

एडमिट कार्ड कब मिलेगा? RRB ने साफ किया है कि ALP री एग्जाम का एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले इसी लिंक पर जारी किया जाएगा।

कैंडिडेट्स की मदद के लिए हेल्पडेस्क RRB ने सिटी इंटिमेशन लिंक के साथ एक हेल्पडेस्क लिंक भी एक्टिव किया है। इसकी टाइमिंग सोमवार से शनिवार, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी।