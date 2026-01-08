Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़RRB ALP Exam Dates 2026 Out: CBT 1 Scheduled from February 16 to 18 for 9,970 ALP Vacancies
RRB ALP Exam Date 2026: 16 फरवरी से होगी रेलवे लोको पायलट परीक्षा, 9,970 पदों पर होगी भर्ती

RRB ALP Exam Date 2026: 16 फरवरी से होगी रेलवे लोको पायलट परीक्षा, 9,970 पदों पर होगी भर्ती

संक्षेप:

RRB ALP Exam Date 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एएलपी के पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1) की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 16, 17 और 18 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

Jan 08, 2026 11:08 am IST
RRB ALP Exam Date 2026: भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एएलपी के पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1) की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। नोटिस के अनुसार, यह परीक्षा 16, 17 और 18 फरवरी 2026 को देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

9,970 पदों पर होगी भर्ती

रेलवे बोर्ड ने इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 9,970 रिक्तियों को भरने का लक्ष्य रखा है। एएलपी का पद भारतीय रेलवे के सुरक्षित संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, यही कारण है कि इस परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।

जरूरी तारीखें: एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप

रेलवे ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परीक्षा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण तिथियां भी साझा की हैं। परीक्षा का शहर और तारीख जानने के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप परीक्षा से 10 दिन पहले यानी 6 फरवरी 2026 तक जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवार अपना मुफ्त यात्रा पास भी डाउनलोड कर सकेंगे। आधिकारिक एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से ठीक 4 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस

CBT-1 एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते, लेकिन अगले चरण में जाने के लिए इसे पास करना अनिवार्य है।

कुल प्रश्न: 75 (बहुविकल्पीय)

कुल समय: 60 मिनट

नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा।

मुख्य विषय: गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और करेंट अफेयर्स।

चयन प्रक्रिया के चरण

असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए उम्मीदवारों को पांच कठिन चरणों से गुजरना होगा।

प्रथम चरण (CBT-1)

द्वितीय चरण (CBT-2)

कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण (CBAT - साइको टेस्ट)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)

चिकित्सा परीक्षण (Medical Examination)

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आधार कार्ड साथ रखें और सुनिश्चित करें कि उनका बायोमेट्रिक डेटा अपडेटेड है, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। अपडेट्स के लिए नियमित रूप से rrbapply.gov.in चेक करते रहें।

