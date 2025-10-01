RRB ALP Result 2025 , Cut Off : एएलपी CBAT रिजल्ट जारी, कटऑफ ने चौंकाया, EWS सभी वर्गों में सबसे कम
RRB ALP CBAT Result 2025 , Cut Off : रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 के सीबैट (सीबीएट) राउंड का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपने अपने आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। चयनितों के रोल नंबर के साथ साथ कटऑफ भी जारी हुई है। कुछ आरआरबी की कटऑफ ने काफी चौंका दिया है। आरआरबी अजमेर में ईडब्ल्यूएस वर्ग की कटऑफ जनरल, एससी, एसटी व ओबीसी से भी नीचे गई है। यहां जनरल वर्ग की 80.11157, एससी की 74.65056, एसटी की 70.35071, ओबीसी की 77.5851 और ईडब्ल्यूएस की 68.55071 गई है। वहीं काफी आरआरबी में ईडब्ल्यूएस वर्ग की कटऑफ ओबीसी से नीची गई है।
आरआरबी पटना कटऑफ
सामान्य वर्ग 81.58238
अनुसूचित जाति 70.78809
अनुसूचित जनजाति 65.51428
अन्य पिछड़ा वर्ग 79.55381
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 78.45143
आरआरबी चंडीगढ़
यूआर 78.00461
एससी 73.11170
एसटी 39.57220
ओबीसी 74.16170
ईडब्ल्यूएस 66.81312
सीबीएटी का आयोजन 15 जुलाई से 31 अगस्त 2025 के बीच हुआ था। सीबीएटी में उपस्थित हुए उम्मीदवारों का टेस्ट बैटरी-वार टी-स्कोर, ओवरऑल टी-स्कोर, 30 अंक में (एआरटीटी मेरिट के लिए 30% वेटेज) और योग्यता स्थिति, आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से लॉग इन करके, अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके देख जा सकती है। सीबीएटी में अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवार सीबीएटी के प्रत्येक टेस्ट बैटरी में न्यूनतम 42 का टी-स्कोर प्राप्त करेगा।
मेरिट के अनुसार रोल नंबर वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है और उन्हें दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) उसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जो डीवी के लिए ई-कॉल लेटर में दर्शाया गया है। डीवी के लिए उम्मीदवारों को शेड्यूल तय होने के बाद, उन्हें ईमेल/एसएमएस/व्हाट्सएप पर ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए भेजा जाएगा, जिसमें दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के निर्धारित समय और रिपोर्टिंग स्थान का विवरण भी होगा।
दस्तावेज सत्यापन के लिए पूरी तरह से तैयार कर लें, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के अगले दिन रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के अधिकार क्षेत्र में स्थित नामित रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) से रेलवे अस्पताल के शहर तक की यात्रा भी शामिल होगी। उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के लिए 3 से 4 दिन से अधिक समय तक ठहर कर आना होगा।
दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के साथ-साथ बीईएन और ई-कॉल लेटर में दिए गए विवरण के अनुसार 04 आकार की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज़ सत्यापन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रतियां (ओआईएमएस-https://oims-ir.gov.in/irbdy पोर्टल के माध्यम से अपलोड करनी होंगी)। अपलोड किए जाने वाले प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में और अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। दस्तावेज सत्यापन और/या चिकित्सा परीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।