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RRB ALP Answer Key Date: रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा की आंसर-की डेट जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

Mar 18, 2026 05:55 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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RRB ALP Answer Key: आरआरबी एएलपी 2025 की आंसर-की 20 मार्च 2026 को जारी की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को अपनी ‘रिस्पॉन्स शीट’ देखने का विकल्प भी मिलेगा। छात्र 26 मार्च 2026 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

RRB ALP Answer Key Date: रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा की आंसर-की डेट जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

RRB ALP Answer Key Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) जल्द ही असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती परीक्षा की 'प्रोविजनल आंसर की' जारी करने की तैयारी में है। बोर्ड ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर एक महत्वपूर्ण नोटिस साझा किया है, जिससे उन अभ्यर्थियों में उत्साह बढ़ गया है जो महीनों से अपने प्रदर्शन का आकलन करने का इंतजार कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार, आरआरबी एएलपी 2025 की आंसर-की 20 मार्च 2026 को जारी की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को अपनी ‘रिस्पॉन्स शीट’ देखने का विकल्प भी मिलेगा।

आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा अवसर

रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्य उद्देश्य चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सटीक बनाना है। जैसे ही आंसर-की जारी होगी, छात्रों को इसे ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी। यदि किसी छात्र को लगता है कि बोर्ड द्वारा दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेगा। छात्र 26 मार्च 2026 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

आपत्ति दर्ज कराने के लिए छात्रों को प्रति प्रश्न एक निश्चित शुल्क 50 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि छात्र की आपत्ति सही पाई जाती है, तो बोर्ड उस प्रश्न के लिए लिया गया शुल्क वापस कर देता है और फाइनल आंसर-की में सुधार किया जाता है।

कैसे चेक करें अपनी आंसर की? (स्टेप-बाय-स्टेप)

जैसे ही रेलवे भर्ती बोर्ड लिंक सक्रिय करेगा, उम्मीदवार इन सरल चरणों के माध्यम से अपनी आंसर-की देख सकेंगे:

  1. सबसे पहले अपने क्षेत्र की संबंधित आरआरबी वेबसाइट (जैसे- rrbcdg.gov.in या rrbmumbai.gov.in) पर जाएं।

2. होमपेज पर 'CEN 01/2025 ALP Answer Key and Response Sheet' के लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

4. लॉगिन करने के बाद आपकी रिस्पॉन्स शीट और सही उत्तरों की लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी।

5. इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें और अपने संभावित स्कोर की गणना करें।

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अगले चरण की तैयारी: CBT-2 का रास्ता

असिस्टेंट लोको पायलट की यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT-1) थी। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को दूसरे चरण (CBT-2) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अंतिम परिणाम और कट-ऑफ अंक उत्तर कुंजी पर आपत्तियों के निपटारे के बाद घोषित किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार प्रतिस्पर्धा काफी कठिन है, इसलिए छात्रों को अपनी गलतियों का विश्लेषण करने के लिए आंसर की को बारीकी से चेक करना चाहिए।

सावधान रहें और केवल आधिकारिक वेबसाइट देखें

रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों या अनधिकृत वेबसाइटों पर भरोसा न करें। भर्ती से जुड़ी किसी भी प्रकार की सूचना, जैसे आंसर-की की सटीक तारीख या परिणाम की घोषणा, केवल आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइटों पर ही दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने क्रेडेंशियल्स तैयार रखें ताकि लिंक एक्टिव होते ही वे बिना किसी देरी के अपना स्कोर चेक कर सकें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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