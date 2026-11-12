रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट आंसर-की जारी, यहां से करें चेक, डाउनलोड लिंक
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सहायक लोको पायलट (ALP) CBT-1 की आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार रीजनल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर 19 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
अगर आपने भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट बनने के लिए हाल ही में परीक्षा दी थी और अपने संभावित अंकों का हिसाब लगाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने विज्ञापन संख्या CEN 01/2026 के तहत आयोजित RRB ALP CBT-1 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है।
देशभर में 3, 4 और 5 नवंबर 2026 को विभिन्न शिफ्टों में आयोजित इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 1) में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवार अब अपने संबंधित रीजनल RRB की वेबसाइट पर जाकर अपना प्रश्न पत्र, दर्ज किए गए उत्तर और सही विकल्प देख सकते हैं। 14,627 संशोधित पदों के लिए हो रही इस भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने यह लिंक 12 नवंबर 2026 को शाम 7:00 बजे से एक्टिव कर दिया है।
19 नवंबर तक दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन आपत्ति
यदि किसी छात्र को लगता है कि बोर्ड द्वारा जारी प्रोविजनल आंसर-की में किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह उस पर आधिकारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि: उम्मीदवार 19 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे तक ही ऑनलाइन चुनौती दे सकेंगे। इसके बाद लिंक बंद कर दिया जाएगा।
आपत्ति शुल्क और रिफंड नियम: प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 50 रुपये प्रति प्रश्न के साथ ही लागू बैंक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यदि बोर्ड के एक्सपर्ट द्वारा आपकी आपत्ति सही पाई जाती है, तो बैंक शुल्क काटकर पूरी फीस आपके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी।
मार्किंग स्कीम: उम्मीदवार अपने सही और गलत उत्तरों का मिलान करके संभावित स्कोर निकाल सकते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई (1/3) अंक की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है।
ऐसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की
- सबसे पहले अपने संबंधित रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे rrbcdg.gov.in) या सेंट्रल पोर्टल पर जाएं।
2. होमपेज पर "CEN 01/2026 (ALP) CBT 1 Answer Key and Response Sheet" के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन करें।
4. लॉगिन करते ही आपकी रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे पीडीएफ (PDF) के रूप में डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद यह लिंक हट जाएगा।
सभी आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर-की और CBT-1 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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